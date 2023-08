Trois Lumeçons en soutien d’Axel De Lie au Danemark

Nos trois mousquetaires - Stéphane Lambotte, Denis Lejeune et Michel Péchèr – sont bel et bien arrivés à temps et à heure, hier matin, à Aalborg, lieu de départ et d’arrivée de la première étape du Tour du Danemark. Non point pour suivre le "Taureau", mais bien son aîné, Axel, qui n’arrête pas de vivre un rêve, lui qui avait décidé de rouler avec les amateurs-masters voici un peu plus d’un an et découvre à 24 ans le monde professionnel.

On ne s’étendra pas sur le stress qui s’est emparé du trio lorsque le speaker de service s’est rendu compte que les Lotto-Dstny ne se présentaient pas à la signature de départ. "On s’est demandé ce qui se passait, confie Stéphane Lambotte. Axel nous a expliqué un peu plus tard que le matériel était arrivé plus tard que prévu."

L’ancien basketteur borquin et ses acolytes auraient pu (dû) retrouver Arnaud à Louvain, mais ils ont clairement décidé de s’en aller au Danemark. "Nous y restons trois jours, explique Stéphane Lambotte. Nous savons qu’Axel vit ici une expérience à laquelle il n’avait jamais pensé. Nous sommes là pour le soutenir parce que nous sommes ravis de ce qu’il montre chez Lotto et pensons qu’il peut encore progresser."

Jusqu’à franchir le dernier pas ? Quitter le team B de Soudal-Lotto pour intégrer la formation du cadet ? "Bien entendu. C’est notre vœu le plus cher, insiste Stéphane. Je constate, en tout cas, qu’Axel a, à chaque fois, répondu à l’attente de ses dirigeants lorsqu’il a été aligné avec les pros. Dans un autre rôle que celui d’Arnaud, mais une équipe du top a, forcément, besoin d’éléments qui doivent, en priorité, se mettre au service des leaders."

Hier pourtant, alors que le frérot signait un final éblouissant en reprenant puis dépassant StanVan Tricht qui avait surpris ses derniers compagnons d’échappée dans la dernière ligne droite, Axel, pris dans une chute à 38 km de l’arrivée, a dû cravacher pour terminer. Ses supporters aussi, car tous les accès menant au final de l’étape, étaient fermés.Une fois sur place, le trio de supporters arborant un t-shirt rouge étiqueté Axel De Lie ont redoublé d’encouragements car leur poulain, marqué dans sa chair par la chute, présentait un débours de 8’ sur le peloton. Il finira 121e, à 13"17 de Soren Waerensjkold, mais bien loin devant l’arrière-garde. "Il souffre de brûlures, surtout aux épaules, mais il ne compte pas s’arrêter là", note le tonton. Après une journée marquée également par de très fortes pluies, nos Ardennais ont toutefois pris le temps de déguster une bonne bière locale en l’honneur de leur Taureau préféré.