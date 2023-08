Tennis: choc de générations à Saint-Léger

"Malgré tous ces inconvénients, constate le président Stefan Lahure, notre tournoi a de plus en plus de succès chaque année. La semaine dernière, nous avons battu le record de participants avec 300 inscriptions. On en conclut que les gens se plaisent chez nous." Les piliers historiques du club, les Lahure, Balon, et autre Gérald Colson, l’inamovible juge-arbitre, ont la réputation de savoir recevoir et de ne pas être les plus tristes du tennis gaumais et sont des organisateurs hors pair qui n’ont pas leur pareil pour mettre une ambiance de feu qui se prolonge souvent au bout de la nuit.

Une période charnière

"Nous sommes à un tournant, explique le président. Nous avons dénommé notre tournoi 2023, le “choc des générations”. Il est temps de préparer la relève. Nous avons inscrit nos équipes d’interclubs de manière atypique en alliant deux anciens et deux jeunes dans chaque équipe. Cela a bien fonctionné. Chaque équipe était en charge d’organiser une soirée à thème pendant le tournoi. Dans la foulée de la génération des frères Saint-Guillain, les teenagers Mathys Balon, Oscar Lecler, Martin Roynet, Yannick Dulin, Adrien Capon et Gilles Delvaux ont répondu de manière parfaite. On sent qu’ils ont déjà l’ADN du club."

C’est d’autant plus important que les installations devraient faire peau neuve à l’horizon avec un troisième terrain, un quatrième couvert, les quatre avec un nouveau revêtement probablement en French Court. À cette fameuse évolution, viendront s’ajouter deux padels.

Sur le plan sportif dans la catégorie majeure, Michaël Thilmany a joué la quatrième finale de sa saison (deux victoires) en évinçant un invité-surprise, le jeune Nicolas Mersy. Ce dernier s’était offert sèchement les scalps de Damien Hemmer et de Nathan Saint-Guillain. Chez les dames, c’est la revenante cinacienne Olga Thiry qui s’est imposée.