Emma Siegers et Lynn Lamock, princesses de Wallonie

La Louvaniste Nele Van Baelen s’est imposée chez les élites. En juniores, où Clémence Barette, blessée, a dû, la mort dans l’âme, déclarer forfait, la Rendeusienne Emma Siegers a décroché son premier maillot distinctif. Elle a très vite mis le feu aux poudres avant de gérer sans trop de souci la fin de course.

Chez les cadettes, nos deux représentantes, Lynn Lamock et Zoé Gaillard montent sur les deux premières marches du podium. Déjà sacrée chez les aspirantes, la Léglisienne ajoute un nouveau titre à son palmarès. Qui plus est, elle devance son aînée d’un an. Il faut dire que Lynn n’a pas lésiné sur sa préparation, s’offrant la montée du Ventoux comme entraînement.

Prochain objectif de nos provinciales: la course de côtes de Vresse-sur-Semois, pas plus tard que mercredi prochain.