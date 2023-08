Cette fois, c’est un élément offensif, et polyvalent, qui vient de parapher un contrat en faveur des Vert et Blanc. À l’essai depuis plusieurs jours au club, Mounir El Hajjami a été formé au SCO Angers. Âgé de 19 ans, il est passé par Chambly et, la saison dernière, par Beaucouzé, club français de National 3.