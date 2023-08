Tom Van den Buverie, à vitesse grand V pour un défi XXL

Natif de Wielsbeke (à mi-chemin entre Courtrai et Waregem), citoyen de la province de Luxembourg (Libin, puis Arville) depuis près de 15 ans, le sociétaire du club du Batifer a déjà enchaîné les Ironman au point d’en compter près d’une vingtaine à son tableau de chasse. Mais ce double, c’était une première pour lui. À 45 ans.

Tom, qu’est-ce qui vous a pris de vous lancer dans ce double triathlon que vous avez remporté à Haacht ?

J’avais un tel défi en tête depuis un certain temps. Fin 2022, j’avais 18 Ironman à mon compteur et je prévoyais d’arriver au 20e cette année. Mais le 19e, programmé à Montpellier, a été annulé. Avec ce double à Haacht, je me suis dit que ça ferait quand même 20 au bout du compte (rires). Notez que le 21e est déjà prévu dans trois semaines à Almere (P-B).

Qu’est-ce qui est le plus dur dans une épreuve d’une telle longueur ? L’aspect mental ?

Sans doute, oui. D’autant que la météo ne m’a pas aidé. J’ai tout eu: du vent, du soleil, une grosse drache. Les vingt derniers kilomètres à pied, c’était compliqué, mais on sait alors qu’on touche au but. On roulait en circuit heureusement, si bien qu’on pouvait compter régulièrement sur les encouragements de la famille. Et quelques amis du club sont venus aussi, c’était très motivant.

Vous avez effectué ce parcours sans le moindre arrêt ?

Une petite minute de temps à autre, pour m’alimenter et prendre de nouveaux bidons.

Qu’est-ce qui vous attire dans ces longs efforts comme l’Ironman ?

Le défi. Je prends du plaisir quand je suis en plein effort. D’ailleurs, le jour où je n’en prendrai plus, j’arrêterai. Et j’ai un esprit de compétition de malade. Avec l’adrénaline, je ne pense même pas aux heures qu’il me reste à suer. Je crois que ces facteurs conjugués sont nécessaires, sans quoi je ne tiendrais pas depuis 17 ans.

Et vous pourriez prolonger le plaisir 17 années de plus ?

Je l’espère, j’ai déjà hâte de prendre part aux suivants, mais il faut que la combinaison famille-boulot-sport reste possible.

De prime abord, ça n’a pas l’air simple pourtant…

Non, effectivement. Je travaille de 7 h à 17 h 30, j’ai trois enfants de moins de 10 ans et ma compagne Émilie (NDLR: Lacourt, qu’il épousera très prochainement) fait du triathlon aussi. En semaine, je m’entraîne le soir, souvent en alternance avec Émilie, parfois avec elle, ainsi que le week-end. Dix à 12 h hebdomadaires en moyenne. Pour la récup’, c’est dur parfois...

Surtout après un double Ironman…

J’avoue que j’étais plus fatigué qu’après un triathlon complet. 84 km à pied, les articulations souffrent. Une nuit de sommeil en moins, ça compte aussi. Les trois jours qui ont suivi, j’avais particulièrement mal aux jambes.

Tout cela exclut les sorties, les petits extras ?

Non. On fait attention bien sûr, mais cela n’empêche pas un petit resto de temps à autre.

Un complet dès son premier essai

Qu’est-ce qui vous a amené au triathlon ?

Plus jeune, en Flandre, je faisais du vélo, du VTT, mais jamais de compétition, sauf un peu en badminton. Puis j’ai pris part à plusieurs raids mêlant VTT, orientation ou encore kayak, toujours en équipe. Un des gars de l’équipe faisait du triathlon et m’a assuré qu’avec mon endurance, ce sport pourrait me convenir. Je me suis lancé et, pour tout vous dire, mon tout premier triathlon, en 2006, c’était déjà un complet. Je n’ai jamais fait de quart ou de semi. Je n’étais même pas encore affilié à l’époque, j’avais pris une licence d’un jour. C’est ensuite seulement que j’ai rejoint un club.

Le Batifer en l’occurrence.

Oui. J’habitais Libin car j’avais rejoint la Wallonie avec mon ex-compagne. J’ai cherché un boulot et un club. C’est au Batifer que j’ai rencontré Émilie.

Votre plus beau résultat, c’est lequel ?

En 2015, j’ai couru sous les 9 h au Chtriman, dans le nord de la France. En 8 h 58 précisément. Après, de 2015 à 2018, on a fait un break. Avec deux enfants en bas âge, c’était difficile de continuer aussi intensivement ; on se contentait de s’entraîner avec moins de volume. J’aurais pu être champion d’Europe de triathlon longue distance. C’était à Vichy en 2013. Émilie a été sacrée en 25-29 ans. Moi, j’étais premier en amateurs, derrière dix pros, mais on m’a refusé le titre pour une erreur administrative à l’inscription. En fait, j’aurais dû m’inscrire via la Fédération belge et porter le sigle national sur mon maillot.

À la différence de la version sprint ou de la distance olympique, où les écarts sont forcément moins conséquents, le triathlon longue distance peut s’apparenter à un véritable effort solitaire. Cela ne vous dérange pas cette forme d’isolement prolongé ?

Non, j’aime ça, l’idée de se retrouver seul face à un gros défi. D’ailleurs, même quand je m’entraîne, je cours ou je roule rarement en groupe. Il m’est arrivé de faire des sorties de 300 km sans être accompagné.