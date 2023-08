Comme nous l’a dit le coach avant le match, nos chances étaient de l’ordre de 1%. Pour 99% de souffrance.

Vous vous attendiez à être pris à la gorge de la sorte ?

Oui. J’ai déjà eu l’occasion d’affronter des D2, à l’époque où je jouais à Rochefort. Je savais donc à quoi m’attendre.

À quel moment le 1% s’est transformé en 0% ?

Après la carte rouge de Momo (El Ouaaliti). L’arbitre a manqué de psychologie. Il n’y avait aucune agressivité dans son geste, le contact est fortuit et le joueur adverse s’est relevé directement. C’est beaucoup trop sévère. Le deuxième but à la reprise a tué le peu de suspense qu’il restait.

La dernière demi-heure a été longue ?

Non, il faut retenir le positif: nous avons bien couru jusqu’au bout. Quoi de mieux qu’un match pareil pour travailler sa condition physique ?

Vous quittez la compétition la tête haute…

En effet, en sortant Oppagne, un candidat au titre en P1, puis Mormont, qui finira dans la colonne de gauche en D3, nous avons déjà été plus loin dans la compétition que nous ne l’espérions au départ. Et ce dimanche, malgré le score, nous n’avons pas été ridicules. Les Malinois nous ont d’ailleurs félicités après le match. On gardera un bon souvenir de cette journée. Nous nous sommes retrouvés dès le matin pour une petite mise au vert et avons dîné ensemble. C’était chouette. On n’a pas l’occasion chaque année d’affronter une équipe de D2.

Dans quel domaine les Malinois vont ont semblé nettement supérieurs à vous ?

Ces mecs-là sont plus forts que nous dans tous les domaines.

Cette leçon est une petite piqûre d’humilité ?

Complètement. Quand tu dribbles trois joueurs à l’entraînement, tu te dis: "Wow, je suis chaud !" Puis tu affrontes des mecs pareils et tu n’en touches pas une. Tu te rends compte que tu n’es pas si "chaud" que ça, finalement (rires). Les joueurs en face sont tellement bons qu’on a même du mal à imaginer qu’ils ne jouent qu’en D2. Ils sont au-dessus de nous de A à Z, ils nous surclassent, et pourtant, ils ne jouent qu’au 4e niveau national. Cela permet d’imaginer le niveau réel qu’ont les joueurs de D1. Quand on regarde un match à la télévision, ou de l’extérieur, on a parfois l’impression que le niveau n’est pas exceptionnel. Le simple fait d’affronter une D2 sur le terrain nous ramène à la réalité.

Vous ne retirez que du positif de cette rencontre ?

Oui. Tactiquement et physiquement, nous avons bien travaillé. Et mentalement aussi. Souffrir ensemble, cela resserre les liens. À quinze jours de l’entame du championnat, cela tombait à pic.

Qu’est-ce qui vous amène à Houffalize, alors que vous habitez à Rochefort et jouiez à Dinant ?

Aurélien Gomez m’avait déjà contacté deux ou trois fois par le passé et je connaissais aussi Tom Paquet, que j’ai côtoyé pendant mes études. Le challenge me semblait intéressant. Avec mon boulot (NDLR, éducateur spécialisé à Liège), je n’ai aucun problème au niveau des trajets.

Que pouvez-vous apporter à cette équipe ?

Un peu d’expérience, je commence à me faire vieux (rires). J’aurai 30 ans en octobre. Une touche de technique, aussi. Cela fait une dizaine d’années que je joue en P1 (Wellin, Oppagne, Rochefort, Condruzien, Dinant), donc je commence à être rodé.

Que peut viser ce Houffalize-là ?

Officiellement, l’objectif est le maintien. Mais je pense que l’équipe vaut largement mieux et qu’elle peut ambitionner la colonne de gauche. Nous n’avons pas de grosses individualités, mais un bon collectif. Je suis confiant.