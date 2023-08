Nathan Collin, joker d’Ethe en attendant mieux : "Je comprends le choix du coach"

Nathan, ces deux roses décisives, c’est la meilleure manière de gagner vos galons de titulaire, non ?

(Rires) Effectivement, on peut présenter les choses ainsi. Bon, si on me dit qu’à chaque fois, je vais débuter sur le banc et permettre à mon équipe de l’emporter quand j’entrerai, je signe directement, mais d’un autre côté, j’ai envie de jouer davantage, bien sûr. Maintenant, je comprends tout à fait le choix actuel du coach car la préparation est un peu compliquée pour moi. Avec le boulot (NDLR: il s’occupe d’enfants placés par le juge), je ne peux pas assister à tous les entraînements. J’espère gagner ma place avec le temps, mais en attendant, je peux difficilement rêver mieux que ce qui m’arrive.

"On jouait à deux à l’heure"

Les scénarios des deux matches étaient totalement similaires ?

Quasiment, oui. Dans le timing déjà. Et puis, tant contre Huy que face au Pays Blanc, nous avons mal débuté. La différence, c’est le nombre d’occasions. Contre Huy, notre taux de réussite frisait le 100%. Ici, nous avons eu davantage d’occasions, mais il a quand même fallu attendre ce penalty pour les déstabiliser. La blessure de leur joueur (NDLR: l’arcade ouverte, il a été évacué en ambulance) les a sans doute déstabilisés également.

Sur le plan du contenu, votre jeu était moins bon qu’une semaine plus tôt, non ?

C’est vrai. Depuis le début de la préparation, nous avons livré quelques prestations assez impressionnantes, mais cette fois, il y avait bien plus de déchets, de duels perdus aussi, on jouait à deux à l’heure.

Cela vous a valu un sermon de l’entraîneur au repos ?

Je n’en sais rien, j’étais occupé à m’échauffer, mais j’imagine qu’il a dû élever le ton, oui (sourire). L’important, c’est que la réaction a été bonne et que nous avons su rester soudés dans la difficulté. Au bout du compte, on peut s’offrir un petit match de gala contre un ancien club de D1. Et l’offrir en même temps à nos dirigeants et bénévoles qui le méritent parce qu’ils font un gros travail actuellement pour améliorer les choses. La qualité de notre pelouse en est une preuve.