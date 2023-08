Le programme des seizièmes de finale en Cristaline Cup

On notera, en Coupe des P1-P2, une belle affiche entre Ethe et Messancy (qui se jouera le mercredi 23), deux autres duels de P1, entre La Roche et Harre-Manhay d’une part, Chaumont et Nothomb d’autre part, ainsi que le derby Libramont – Ochamps.

Coupe P1-P2

– Habay-la-Neuve B – Toernich

– Bouillon – Arlon

– Martelange – Assenois

– Habay-la-Vieille – Neuvillers ou Jamoigne

– Corbion – Saint-Mard

– Libramont – Ochamps

– Chaumont – Nothomb

– Orgeo – Aubange

– Ethe – Messancy

– Libin – Erezée-Amonines

– Aye – Givy

– Tellin – Oppagne

– La Roche – Harre-Manhay

– Vaux-Noville – Marloie B

– Sart – Houffaloise

– Mageret – Nassogne.

Coupe P3

Etalle – Muno

Neuvillers B – Sainte-Cécile

Arlon B – Léglise

Marbehan – Messancy B

Nothomb B – Sainte-Marie/Semois

Bertrix – Tintifontaine

Tontelange B – Signeulx

Halanzy – Athus.

Lierneux – Roy

Saint-Pierre – Haut-Fays

Rendeux – Halthier B

Izier – Mormont B

Bras – Salm

Montleban – Wellin

Oppagne B – Champlon

Vecmont – Libramont B.

Signeulx qualifié sur tapis vert

Contrairement à ce qu’indiquaient nos classements ce lundi, Signeulx est bel et bien qualifié pour les 16e de finale de cette Cristaline Cup P3. Les Canaris se sont certes inclinés 2-5 devant Aubange B dimanche, en série I, mais ils ont cependant remporté ce match 5-0 après une réclamation concernant des joueurs qu’Aubange ne pouvait aligner. Les Canaris finissent donc en tête de leur série avec un 12 sur 12 et passent au tour suivant, aux dépens de Gérouville.