Surtout en début de partie. Une équipe jeune et pleine d’envie nous a pris à la gorge. Mais après un réajustement tactique, nous avons mieux contenu leurs assauts.

En quoi consistait-il ?

En perte de balle, Nkokolo, qui jouait en 6, redescendait au niveau de notre défense centrale. C’était préférable dès lors que Jodoigne alignait une équipe très offensive avec deux avants, deux ailiers et un soutien d’attaque.

Le tirage ne vous a pas trop gâtés puisque les éventuels prochains tours vous enverraient aussi en déplacement. Cela vous embête ?

Je ne m’en formalise pas du tout. Pour tout vous dire, je n’ai même pas regardé le programme qui pourrait nous attendre. Je sais juste qu’on va à Diest le week-end prochain. La Coupe, cela reste de la préparation et c’est tant mieux si on a droit à des matches à enjeu. Maintenant, on ne va pas faire la fine bouche si on doit aller deux fois de plus en déplacement sur une saison.

Sur le plan du contenu, le niveau atteint par Marloie jusqu’ici vous satisfait ?

On monte progressivement en puissance, on est en bonne voie. Le coach l’avait souligné, une partie du groupe accusait un certain retard à la reprise, mais on est occupé à le combler.

Pourquoi ce retard ?

Difficile à dire. Cela dépend des cas. Une trêve assez longue, certains qui ne se sont peut-être pas assez entretenus, mais je le répète, il y a du mieux.

Plus de polyvalence

Avec les arrivées de garçons comme Body, Nkokolo, Minthe ou Lambert, c’est un Marloie différent qu’on verra cette saison ?

Globalement, non. Je pense que le style de l’équipe restera assez identique, mais chaque joueur a tout de même un profil et des qualités bien à lui. Ce qui est intéressant, c’est qu’on dispose de joueurs polyvalents. Un Body peut joueur à plusieurs places, Nkokolo et François aussi, Hanneuse également. Je pense que cela va offrir davantage de solutions à notre coach.

Vous figurez également parmi ces éléments polyvalents. La défense ou la ligne médiane pour vous cette fois ?

Ce sera comme d’habitude, en fonction des circonstances. Ce week-end, j’ai joué derrière ; une semaine plus tôt, au milieu. Je m’y habitue.

Vous parliez de solutions plus nombreuses. Cela peut vous éviter un second tour raté, fâcheuse habitude à Marloie ?

Je l’espère. C’est vrai que l’an passé, les blessures, les absences nous ont sans doute joué un vilain tour. Pour aller à Durbuy par exemple, nous avions dû faire appel à trois U17.

Et l’arrivée de Basirou Minthe, point d’appui aux avant-postes, c’est aussi un plus dans votre dispositif ?

Il est en forme depuis le début de saison. À Jodoigne, seul devant, il a été assez exceptionnel. Maintenant, on a aussi d’autres attaquants, dans un autre registre: Jacquemart, Hebette ou le jeune Kalombo, monté dans le noyau A. Cette variété peut être précieuse pour le coach.

Maxime Lambert : juste une entorse

Actuellement sur la touche, Maxime Lambert, recruté à Rochefort durant ce mercato estival, craignait une blessure grave au genou. Mais l’IRM qu’il a passée n’a révélé qu’une entorse du ligament interne. L’attaquant pourrait être de retour dans deux ou trois semaines.