Les Houffalois ont travaillé leur VMA contre Malines

Organisé dans un prudent 5-3-2, avec Clotuche au centre de l’arrière-garde, Houffaloise tente de laisser passer l’orage. Mais le verrou imaginé par Aurélien Gomez ne résistera que douze minutes aux assauts visiteurs. Perte de balle dans le milieu, passe tranchante de Heyvaert dans la profondeur pour Versteeven, qui décale Carrez: 0-1, comme à l’entraînement. Tout cela va trop vite pour les Houffalois.

La première jaune de la carrière d’Aurélien Gomez

Mais ce but d’ouverture ne calme absolument pas les ardeurs des Malinois, qui maintiennent la tête des Ardennais sous l’eau à la faveur d’un harcèlement de tous les instants. Et si le match n’est pas encore totalement plié, à la demi-heure, il le sera définitivement à la 37’, quand l’un des assistants, M. Hentschel, appellera l’arbitre principal pour le convaincre de mettre à la porte Mohamed El Ouaaliti. Une carte rouge sévère aux yeux de tous, pour une "semelle" en avant, qui fera sortir Aurélien Gomez de ses gonds. L’entraîneur houffalois écopera, dans l’aventure, de la première carte jaune de sa carrière de coach, passant même tout près de la deuxième dans la foulée. "Je trouve que l’arbitre a manqué de psychologie, confiait-il après le match. Cette exclusion sévère tue le match."

À onze, les Houffalois éprouvaient déjà toutes les peines du monde à franchir la ligne médiane. Inutile de dire qu’à dix, ils ne rêvent même plus d’approcher la cage du jeune Senne Goossens. Ce n’est pas le pauvre Jordan Poncin, attaquant sur le papier, mais obligé de jouer les essuie-glaces à 35 m de son but, qui dira le contraire.

À la reprise, le doublé de Ventôse et le 4e but malinois, signé Carré, plantés en l’espace de sept minutes (52’, 54’ et 59’) viendront logiquement sanctionner la différence de niveau entre les deux équipes.

Pas de quoi… rougir, pour les Rouges, au regard du CV présenté par certains joueurs du Racing. En 2017, un garçon comme Jerko Guldix, rayonnant dans l’entrejeu, signait un contrat pro à Anderlecht et portait le brassard de l’équipe nationale U17. Rien que ça. Alan Mayanga (NDLR, cousin des anciens Marlovanais Mike et Jordan Mayanga) est, lui aussi, passé par Neerpede et par les sélections nationales, où il a côtoyé un certain Loïs Openda. Difficile pour les jeunes Houffalois, avec une petite saison en P1 dans les jambes, de rivaliser avec des garçons de ce talent qui s’entraînent encore cinq fois par semaine aujourd’hui.

Ce cinglant revers n’empêchait cependant pas Aurélien Gomez d’avoir le sourire, après la rencontre: "Nous savions avant le match que nous n’avions qu’un pourcent de chances de passer. Pour réaliser un coup contre une telle formation, il aurait fallu que celle-ci touche trois fois le poteau et quatre fois la latte, or les faits de match nous ont plutôt été défavorables. Mais je retire plusieurs enseignements positifs de ce match. Mon équipe ne s’est pas désunie, elle a fait bloc jusqu’au bout, elle a emmagasiné de l’expérience et elle a bien travaillé sa VMA. Cela servira pour la suite, ils ont bien bossé." À l’image d’un Romain Brichet qui, sur le plan purement athlétique, aura eu le mérite de rivaliser avec ses adversaires à plusieurs reprises. Elles paient, les heures passées au Basic Fit !

HOUFFALOISE: Frère ; Brichet, Andrianne, Clotuche (76’, Henquinet), Ndjakanyi, Benassy (76’, C. Fautré) ; Blaise (38’, Knoden), Paquet, Nkanda Londo (76’, Lhoas) ; El Ouaaliti, Poncin (57’, Lentz).

KRC MALINES: Goossens ; Mrani, De Paepe (76’, El Lamzi), Kerckhofs, Ventôse ; Heyvaert, Hmouda (76’ ; Meskallal), Guldix (64’, Van Steenwinkel), Carrez (64’, Van Der Brempt) ; Mayanga (85’, Ben Azrak), Versteeven.

Arbitre: M. Godefroid. Assistance: 250.

Cartes jaunes: Clotuche, Knoden, Ventôse.

Carte rouge: El Ouaaliti (37’)

Buts: Carrez (13’, 0-1), Ventôse (52’ et 54’, 0-3) ; Carrez (59’, 0-4) ; Mrani (71’, 0-5).