Le mur des Orangés a presque tenu la baraque

La défaite et l’élimination ont été au rendez-vous pour les Orangés, mais avec le recul, ils se consoleront d’avoir fait douter une solide équipe de D2 néerlandophone et même d’avoir été à deux doigts de réaliser un petit hold-up quand, à trois minutes de la fin, François Burton s’est retrouvé seul devant le portier visité qui n’avait pas encore touché le moindre ballon. La phase s’est terminée par un cafouillage dont le grand capitaine aurait pu sortir vainqueur avec un peu de chance.

Le début de la rencontre a été tout autre. Avec une inédite défense à cinq et un prudentissime 5-4-1 avec le seul Mathys Vieuxtemps en pointe pour se frotter à deux colosses alostois, les dix premières minutes ont été catastrophiques. L’arrière-garde gouvionne pataugeait, cherchait ses marques et concédait un but logique aux Oignons qui auraient pu en marquer deux de plus sans la vigilance et le brio de Regnier. "J’ai cru qu’on allait se faire manger tout crus, admet François Burton. Je me suis dit qu’on allait en prendre six et subir une correction."

Un solide trio central défensif

Les choses se sont pourtant stabilisées, le trio défensif formé par Robin Gillard, Yoan Devillet et Giuseppe Scerrea a tenu la baraque, bien aidé par son gardien. Finalement Alost s’est cassé les dents sur le mur des Orangés et seul Dieu sait ce qui se serait passé sans ces dix premières minutes cauchemardesques, d’autant que François Burton a réalisé une performance cinq étoiles comme box-to-box. Il a travaillé comme un forcené pour soulager sa défense et pour accompagner les mouvements offensifs initiés par Mathys Vieuxtemps qui y a mis beaucoup d’abnégation. Mais son manque de gabarit ne lui a pas permis de vraiment tirer son épingle du jeu.

"La large défaite de cette semaine (NDLR : 5-0 contre Wiltz), nous trottait dans la tête, poursuit François Burton. C’est la raison pour laquelle on a voulu resserrer les boulons avec cette défense à cinq. Aujourd’hui, nous avons tous mis beaucoup de cœur et d’abnégation. C’est rassurant pour la suite. Si on joue de la même manière en championnat, je suis persuadé qu’on grappillera des points. Finalement, cette défaite contre un adversaire supérieur est un boost pour notre confiance."

ALOST: Swinnen ; J. Geenens, Burssens (46’, Ryckaert), De Becker, F. Geenens ; Fabris, Van Den Eynde, C. Dekuyper, De Vriendt ; De Coninck (90’, Rogghé), Straetman (60’, M. Dekuyper).

GOUVY: Regnier ; Demeuse (46’, Geurde), Gillard (75’, Schmitz), Devillet, Scerra, Grandjean (50’, Andrianne) ; Adam (46’, Nuozzo), Pirson, Burton, Grommen (75’, Zitella) ; Vieuxtemps.

Arbitre: K. Bonte. Assistance: 300

Cartes jaunes: Burton, C. Dekuyper, Geurde, Nuozzi, De Becker, Zitella.

6’, la défense de Gouvy en a plein les bottes, les occasions se succèdent. De Becker, isolé, n’a aucune peine à tromper Regnier (1-0).