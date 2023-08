Thiebault Bartholome: deux arrêts pour rien, un 3e qui compte

Samedi, cette ultime péripétie de la rencontre face à Geel aura offert quelques coups de chaud et rebondissements: deux tentatives qui font mouche via le poteau (Hoebregs et Molinari), un arrêt de Bartholome sur l’envoi de Kreydt, un autre de son vis-à-vis Belkouch sur l’essai de Déom, mais une seconde chance offerte au gaucher habaysien (gardien un rien trop avancé) qui n’allait pas la rater, la triple tentative de D’Hondt puis la frappe victorieuse de Reyter qui envoie au 4e tour les joueurs de Samuel Petit, lequel pouvait dès lors célébrer dignement ses 47 ans.

La qualification des Rouges n’est pas volée. Parce que, dans un match rythmé, engagé et agréable, elle a été arrachée de haute lutte face à un adversaire particulièrement accrocheur.

Rapidement devant au marquoir, grâce à un coup franc aussi bien enroulé qu’appuyé par la patte gauche de Copette (1-0, 5’), la phalange locale s’est ensuite offert près d’une demi-heure de belle maîtrise au cours de laquelle il ne lui aura manqué que la précision et la présence dans la zone décisive. Parfaitement tenus en respect jusque-là, les Campinois ont, eux, exploité leur première occasion après 31 minutes, quand Convents est rentré dans le jeu pour décocher un tir imparable, au ras du montant (1-1).

Égalisation rapide

Dans une rencontre qui s’est alors débridée de plus en plus, Habay s’est vu refuser un but de Molinari pour un hors-jeu préalable et peu évident de Copette, Wang a galvaudé une belle opportunité puis Maesen, sur un centre d’Haid El Assiri, a parfaitement pivoté pour donner l’avantage à Geel (1-2, 52’). Qui ne l’a pas conservé longtemps puisque trois minutes plus tard, et quelques instants après un double arrêt miraculeux de Belkouch devant Serwy et Ansion, c’est ce même Ansion qui a égalisé d’une reprise dans le plafond (2-2). La conclusion était jolie, la préparation, signée Lamotte et Copette, illustrait parfaitement la qualité des infiltrations locales dans une défense pourtant bien disposée.

Dans l’ultime demi-heure, où l’intensité ne baissait pas d’un ton, un bon tir de Moutschen et une tête de Vialette sur le piquet (mais entachée d’un hors-jeu) faisaient frémir le portier campinois tandis que le virevoltant Haid El Assiri donnait du fil à retordre à l’arrière-garde gaumaise et des frayeurs à Bartholome sur deux solides envois à distance. Sans succès cependant et c’est donc l’épreuve des tirs au but qui allait ponctuer cette soirée, avec l’issue que l’on sait, favorable au portier habaysien et à ses équipiers.

"J’aime bien les tirs au but, peut-être parce que je n’ai pas grand-chose à y perdre, confiait celui-ci en ressortant des vestiaires quelques instants après une célébration collective aux allures de pogo digne de la grande époque des Sex Pistols. Sur quatre séances, deux avec Givry, autant avec Habay, j’en ai remporté trois. Je n’ai pas à me plaindre."

Puis, plus globalement: "On peut être fiers de nous ce soir. On a sorti une belle équipe de Geel, qui ne lâchait rien et proposait un jeu à la flamande, avec un grand devant qui déviait les ballons pour deux bons techniciens sur les côtés. Notre défense a dû jouer homme contre homme et s’en est bien sortie. C’est bien qu’on puisse conserver des matches à enjeu en préparation."

HABAY-LA-NEUVE: Bartholome ; Vialette, Reyter, Moutschen ; Ansion (85’, Déom), Gillet (64’, Léonard), Poncelet, Lamotte ; Serwy (75’, Duracak), Copette, Molinari.

GEEL: Belkouch ; Van Parys (30’, Kayahan), Joosten, Quintiens, D’Hondt ; Wang, Robin, Hoebregs ; Haid El Assiri, Convents, Maesen (68’, Kreydt).

Arbitre: L. Ledda. Assistance: 100.

Cartes jaunes: Vialette, Copette, Poncelet, Duracak ; Robin, Convents.

Buts: Copette (5’, 1-0), Convents (31’, 1-1), Maesen (52’, 1-2), Ansion (54’, 2-2).

Tirs au but: Haid El Assiri (0-1), Copette (1-1), Hoebregs (1-2), Lamotte (2-2), Kreydt (2-2), Déom (3-2), Joosten (3-3), Molinari (4-3), D’Hondt (4-4), Reyter (5-4).