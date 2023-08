Neufchâteau débute par un succès

Avec cinq points d’avance au départ étant donné l’écart de division, Sijsele fait la course en tête au début de match: 0-8, 7-9 après une bombe de Sturam et même 14-21 un peu plus tard. Dans la dernière minute du premier quart-temps, Neufchâteau, pas en réussite aux lancers, hausse le ton. Un panier de M. Bizimana, un lancer de Deneve et une bombe d’Harvey font passer le score à 20-21.

À la reprise, Ventat met Neufchâteau aux commandes pour la première fois de la partie. Mathis Bizimana suit le mouvement: 24-21. Sijsele s’accroche (26-26, 31-28), mais une bombe de Sturam et un dernier panier de Simon Bizimana donnent six points d’avance aux hommes de Marc Hawley: 41-35. "Le mental était bien, poursuit Marc Hawley. Par contre, nous avons raté pas mal de paniers faciles et de lancers."

Neufchateau a pris le dessus et enfonce le clou. Malgré un jeu offensif parfois encore (logiquement) un peu brouillon, les Chestrolais accentuent l’écart: 48-38 par Demoulin (24’), 55-42 par le même joueur un peu plus tard (27’) et 64-51 à la demi-heure.

Les dix dernières minutes ne sont qu’une formalité pour Neufchâteau où Maxence Dekeyser, qui avait pris place sur le banc, n’est pas monté au jeu: 84-66.

La semaine prochaine, Neufchâteau se déplacera à Ciney, qui a créé la surprise en écartant Anvers (TDM1) vendredi soir. "Nous avons notre destin entre nos mains, termine Marc Hawley. Nous avons des gros matches qui arrivent et nous continuons à travailler. Notamment sur le pressing."