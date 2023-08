Camille Étienne ou l’art de s’attaquer aux extrêmes

Récemment, en moins de deux mois, elle a enrichi sa collection d’un second Alpsman (du côté d’Annecy début juin) et de l’EagleXman, un full extrême aussi, dans les Abruzzes en Italie, fin juillet. "Au départ, je devais juste faire EagleXman, mais Maxime (NDLR: Antoine, son compagnon et équipier au Batifer) et un ami allaient à l’Alpsman, je les ai suivis, confie l’Arlonaise. Je ne m’étais toutefois pas préparée en conséquence. Quand j’ai plongé du bateau au milieu du lac d’Annecy dans le noir, cela allait. Mais après dix minutes de course, j’ai été malade. Je crois que j’avais mal digéré la pasta party de la veille. J’ai dû m’arrêter plusieurs fois à vélo. Mais il était hors de question que je renonce, tant que j’étais dans les délais et n’étais pas couchée à terre. Il y avait 500 m de dénivelé positif de moins qu’en 2018. Pourtant, même malade, j’ai mis le même temps (NDLR: 17 h 48) ."

Maxime s’est lui offert les voies du Semnoz, privilège offert aux athlètes atteignant la cloche, à savoir le 26e km du marathon en moins de 12 h. Après avoir sonné celle-ci quasi une heure avant, il a fini à une brillante 41e place en 14 h 04.

Sur l’EagleXman (3,8 km de natation, en partie dans le noir, 177 km et 3 700 m de D + à vélo, 40 km et 2 000 m de D + à pied), Maxime avait exceptionnellement troqué sa trifonction contre un rôle de supporter de Camille.

À plus de 2 000 m

"Dans ce triathlon, chaque participant est tenu d’avoir un supporter, notamment pour assurer son assistance, explique Camille Étienne, seule étrangère aux côtés de 28 Italiens. C’est une course en ligne et il n’y a pas de parc à vélos. Je prenais et rangeais mes affaires dans la voiture. À vélo, on franchissait notamment le terrible col du Grand Sasso (NDLR: 2 128 m d’altitude). ll n’y avait qu’un ravitaillement sur les 177 km. Maxime m’a ravitaillé à plusieurs endroits. Vu qu’il faisait très chaud, 35 degrés, l’organisation a aussi distribué quelques boissons en voiture. À pied, Maxime devait m’accompagner jusqu’à l’arrivée à plus de 2 000 m et les six derniers kilomètres recensaient 1 000 m de dénivelé positif. Il a juste été parfait, son soutien était indispensable."

"J’ai pensé à revendre mon vélo"

Partie à 5 h, la sociétaire du Batifer a finalement bouclé sa nouvelle aventure 17 h 58 plus tard, soit à quasi 23h et 2e dame d’une épreuve qui en comptait trois. Au total des 29 partants, 22 ont rallié l’arrivée. "C’était dur à un tel point que sur le vélo, j’ai pensé mettre une annonce pour le revendre, confie-t-elle. Mais à peine avais-je fini, que j’étais déjà partante pour une autre aventure."