VTT : Simon Grégoire a préféré Blier aux mondiaux écossais

Victoire japonaise

D’autant qu’une autre pluie, d’éloges celle-ci, s’est également abattue sur Blier. En provenance non plus des États-Unis comme en 2022, mais du Japon, avec trois représentants nippons: un junior, un élite et surtout une demoiselle toujours cadette qui l’a emporté en dames. Ishikawa Nanami est repartie avec une vareuse du Club cycliste Ourthe & Aisne.

"Comme les Américains il y a un an, les Japonais sont en stage à Maastricht, précise Francis Collin. Il y avait aussi pas mal de régionaux, plus que jadis."

Dont Simon Grégoire, qu’on n’a pas l’habitude de voir en cross-country. Et qui a privé Thomas Garnier d’un 8e succès en neuf G-Skin en 2023. "C’était à côté de la maison, et donc l’occasion de faire un peu du rythme, en vue des prochaines échéances, le Chouffe marathon, la Vélomédiane et les championnats de Belgique au GRG", note le Barvautois.

Une semaine plus tôt, il avait déjà fini 2e, sur 157, de la Trace Vosgienne, un marathon de 75 km autour de Xonrupt-Longemer après avoir longtemps fait jeu égal avec le vainqueur, le Français Tom Perrin, un habitué de la Coupe du monde XCO en espoirs, qui a fait la différence dans l’ultime descente.

Sa sœur ce vendredi

Simon Grégoire ajoute encore: "J’aurais pu participer aux mondiaux marathon en Écosse. Tous ceux qui ont des points UCI pouvaient s’y rendre. Mais ce n’est pas tout près, et sur le plan logistique, cela n’avait pas l’air évident."

Faute d’en être, il a suivi attentivement les prestations de sa jeune sœur Julia, laquelle, dans ces Mondiaux, a pris la 10e place (sur 14) du relais mixte avec la Belgique. Et s’alignera ce vendredi dans l’épreuve individuelle du cross-country, en espoires.

Résultats à Blier

Élites-espoirs (25)

1. Simon Grégoire, 1 h 27.57 ; 2. Thomas Garnier, 1 h 28.13 ; 3. Guil. Van Vlaenderen, 1 h 29.58

Masters 1 (14)

1. Ludovic Mottet, 1 h 33.22 ; 2. Samuel Cruysberghs, 1 h 33.27 ; 3. Xavier Théodore, 1 h 27.06 (– 1 tour).

Masters 2 (10)

1. Steve Bajot, 1 h 26.15 ; 2. Christophe Théodore, 1 h 30.51 ; 3. Patrick Tas, 1 h 32.51

Juniors (17)

1. Alexis Lecuivre, 55.07 ; 2. Yohann Kalka (FRA), 56.34 ; 3. Florent Gueuning, 57.22

Cadets (19)

1. Amaury Baunit (FRA), 59.44 ; 2. Rémi Bilon, 59.47 ; 3. Luca Reners, 1.01.13

Minimes (8)

1. Zeff Vandepoel, 37.50 ; 2. Brent Schelfhout, 39.40 ; 3. Mattéo Bahonville, 39.54

Dames (7)

1. Ishikawa Nanami (JAP), 55.20 ; 2. Justine Soetaert, 56.02 ; 3. Florent Van De Meulebroeke, 57.49

Podium 100% provincial en master 1

Et de huit succès cette saison pour Ludovic Mottet, qui a l’a emporté pour la 3e fois en autant de G-Skin disputées, après Jemelle et la Baraque Fraiture. "Je démarrais assez loin sur la grille, j’ai remonté progressivement à un rythme régulier", commente le Famennois. Le G-Skin fera étape dimanche à Libramont, avec à la baguette à l’Institut Saint-Joseph le CC Chevigny. "Mais je ferai l’impasse pour préparer les échéances futures", ajoute Ludovic Mottet.

Samuel Cruysberghs, une fois de plus 2e, à 15 secondes, pourra-t-il goûter de nouveau à la victoire ? "C’est un peu frustrant d’échouer à 15 secondes, mais c’est de bon augure, la forme est là", déclare l’Hargimontois. Xavier Théodore complète le podium. En master 2, Christophe Théodore, son cousin et équipier au Hotton Cycling Club, a encore fait mieux, 2e. Au scratch, nos 3 masters 1 ont respectivement fini 5e, 7e et 12e.

Lecuivre en or, Gueuning 3e

Les juniors du Chevigny se sont encore illustrés, en plaçant quatre éléments dans le top 7, dont deux sur le podium: le Cécilien Alexis Lecuivre, incontestable vainqueur, et Florent Gueuning, 3e après avoir réglé le 4e au sprint. Émile De Groote se classe 6e, et Colin Schneder 7e.

Courses route au camping ?

Le Club Cycliste Ourthe & Aisne a d’autres projets à deux roues. "Avec le camping, on va peut-être organiser des critériums sur route pour jeunes, confie Francis Collin. Mieke Deconinck, sa gestionnaire, est une férue de vélo. Son oncle, Wilfried David, a fait le Tour de France (NDLR: 7 fois et 1 victoire d’étape) . Et son neveu, Yorben Lauryssen, signe souvent des tops 20 sur les cyclo-cross belges. Il ne faudrait pas bloquer de route. Le camping compte 2 km de route bien asphaltée."

Mattéo Bahonville 3e

Troisième en minimes, Mattéo Bahonville a offert un podium à l’École VTT Haute-Ardenne.