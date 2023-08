Les Habaysiens veulent profiter de leur pelouse relookée

"Si on va jusqu’au 5e tour, on pourra jouer tous nos matches à domicile ; cela change des campagnes précédentes, au cours desquelles nous avons souvent dû voyager", observe en effet le T1 habaysien, Samuel Petit.

Vainqueurs de Messancy (6-2) le week-end dernier, les Habaysiens accueillent cette fois une équipe d’un calibre semblable au leur puisque Geel a, comme eux, ponctué son dernier exercice par une 4e place en D3 (flamande). Les Campinois ont souffert il y a une semaine pour sortir la P2 bruxelloise du FC Rhodienne-Hoek (0-1), mais Samuel Petit n’en tire aucune conclusion. "C’est la Coupe, dit-il. Des équipes moins huppées sont parfois très accrocheuses et vous pouvez tomber sur des formations qui valent bien plus que leur division. Moi, je suis surtout content de pouvoir disputer un bon match de préparation et on espère qu’on va passer puisque le prochain tour nous laisserait pas mal d’espoirs avec la réception d’une P1 (NDLR: Destelbergen ou Beauraing)."

Vandaele opéré

On n’en est pas encore là cependant. En attendant, le coach habaysien se montre satisfait de la préparation jusqu’ici. "Ça bosse bien et l’intégration des nouveaux se passe au mieux", assure-t-il. Les Gaumais, qui ont partagé l’enjeu cette semaine avec une équipe sedanaise encore sous le choc de sa rétrogradation en Régional 1 après ses déboires financiers (0-0), devront se priver ce dimanche de Vandaele (opéré du ménisque il y a dix jours, il doit observer trois semaines de repos), Thomas (microdéchirure), Lecomte (ischios) et Brevers (absent). Le noyau est large cependant et malgré ces forfaits, Samuel Petit aura des choix à opérer.

Arbitres : Leandro Ledda (C. Bektemirov, T. Bodet)