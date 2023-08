"Le 5-0 à Wiltz nous a bien calmés"

Ex-pensionnaire de D1, l’Eendracht Alost, club qui a révélé Gilles De Bilde, milite aujourd’hui en D2. Il a terminé 7e du dernier championnat. Modeste promu en D3, Gouvy ne partira évidemment pas avec les faveurs des pronostics. "Nous partirons en car à 10h et rentrerons à la maison à 23 h. Pas question de partir toute une journée pour aller faire de la figuration là-bas", prévient un Germain Schmitz qui croit à l’exploit. Encore faudra-t-il, pour l’accomplir, colmater les brèches aperçues mardi soir à Wiltz, où les Orangés se sont sèchement inclinés (5-0). "Et c’était déjà 5-0 à la mi-temps, glisse le Gouvion. On est tombé sur une très belle équipe de BGL Ligue, plus forte qu’on ne le pensait. Et encore, ce n’était pas la meilleure équipe de Wiltz, apparemment. Mais les mecs en face avaient la dalle et ce 5-0 en 45 minutes nous a bien calmés. Il nous a surtout rappelé que, sans rigueur, nous n’irons nulle part. Ce déplacement à Alost, dans la foulée de la déroute à Wiltz, doit nous permettre de réaliser quelques réglages à quinze jours du début du championnat. Car il s’agira d’être prêt. On ne peut pas se permettre de commencer notre saison en D3 par un 1/27 comme il y a deux ans."

Mais le grand Germain est confiant. "Nous avons un meilleur groupe qu’il y a deux ans, il est aussi plus étoffé", dit-il.

En fin de saison dernière, Alain Colomberotto avait annoncé vouloir travailler sur les bases posées ces dernières années par Christophe Bertels, tout en y ajoutant "un peu de construction". "Il y a deux ans, en D3, nous ne faisions jamais le jeu, se souvient Germain Schmitz. Cette saison, l’ambition sera de dicter notre loi dans certains matchs, contre les équipes de notre calibre. Le coach impose, en ce sens, certains thèmes lors des matchs amicaux. À Chaumont, nous avions l’interdiction d’envoyer le ballon dans les nuages. Notre gardien n’a pas dégagé une seule fois, même lorsqu’il était en difficulté. C’est intéressant de prendre des risques lors des matchs amicaux, ils sont aussi faits pour cela. On peut dire que le coach teste un peu son jouet et nous, joueurs, découvrons petit à petit les différentes facettes de sa personnalité."

À 34 ans, l’ancien attaquant de Champlon et Mormont est loin de penser à réserver sa place dans une maison de retraite. "Je me sens bien physiquement, dit-il. Lors du test VMA, je figurais parmi les meilleurs, derrière l’indétrônable Gil Grandjean (19 km/h). Jeudi, j’ai embarqué le groupe des ‘‘forts’’ pour un jogging de 8 km de Gouvy. Nous avons bien donné. En plus, mon équipe a survolé tous les petits matchs que nous avons réalisés ensuite. Les entraînements pareils ne donnent pas envie de raccrocher (rires)."

Arnaud Georis, qui souffre toujours du genou et qui a passé une IRM mardi, est le seul absent.