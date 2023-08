Virton : encore une demi-douzaine de renforts à trouver

1. Deux tests "Non, on n’a pas limité volontairement le nombre de joueurs à l’essai afin de cibler particulièrement certains postes, confie le coach. C ’est juste parce que les choses se sont présentées. Des tests concluants ? Il faut analyser les choses avec recul."

2. Le match "C’était assez cohérent pour ce qui concerne la structure, la maîtrise, l’animation. Et on n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Maintenant, il y a des choses à revoir dans la zone de finition. Nous avons été plutôt bons dans les 60, 70 premiers mètres, pas dans les 30 derniers, là où c’est le plus difficile. À cause d’un manque de justesse, de lucidité, de fraîcheur peut-être, ou encore d’automatismes. Parfois aussi parce qu’on a un peu compliqué les choses."

3. Le recrutement "On dispose de plusieurs espoirs qui sont motivés et travaillent bien, mais jusqu’à présent, ils ne font pas partie de l’effectif de l’équipe fanion. On ne peut pas les prendre en compte pour l’heure, ils ne sont pas prêts. Notre groupe est donc encore trop restreint. On a encore besoin de deux médians voire trois, de deux joueurs en attaque et de deux autres en défense où nos deux centraux sont des gauchers. Il nous faut au moins un droitier."

4. Encore deux amicaux L’Excelsior disputera encore deux rencontres amicales (Bissen dimanche, Habay mercredi) avant de faire son entrée en lice en Coupe de Belgique. "Je suis arrivé tardivement, plusieurs joueurs aussi et si on veut que notre jeu soit bien huilé, on n’a pas d’autre choix que de mettre le plus souvent possible en application ce qu’on travaille à l’entraînement", justifie l’entraîneur virtonais.

5. Le staff "On cherche toujours un préparateur physique et un entraîneur spécifique pour nos gardiens de but, ainsi qu’un coach qui fera à la fois office de T3 pour l’équipe première et de coach principal pour les espoirs."