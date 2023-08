Pour Virton, le rodage se passe plutôt bien

Et il est mérité. Alignant la plupart de ses récentes recrues (mais pas Mbombo toutefois), l’équipe gaumaise a, surtout en première période, affiché pas mal de maîtrise. Même si le rythme n’était pas exceptionnellement (et logiquement à ce stade-ci de la préparation) élevé, même s’il faudra patienter pour apprécier de meilleurs enchaînements au sein de cette phalange new-look, les Vert et Blanc (en noir pour l’occasion) n’ont concédé qu’un strict minimum d’occasions à un Fola qui alignait notamment l’Attertois Nathan Rooms (formé au Standard).

Aligné au premier acte, Timothy Martin n’a pour ainsi dire rien eu à se mettre sous la dent et Geronimo De Ridder, qui lui a succédé après le repos, n’a guère été plus sollicité.

Le médian Liamine Mokdad a ouvert le score à la suite d’un corner et d’un puissant coup de tête d’un des deux joueurs testés pour l’occasion (leurs identités n’ont pas été révélées). Celui-ci a laissé une belle impression en défense centrale, s’imposant dans la majorité des duels et soignant ses relances.

L’autre joueur à l’essai, posté sur l’aile droite, a en revanche un peu trop péché par excès d’individualisme. Dans son dos, Anas Namri, le joueur passé par Saint-Étienne, s’est, lui, montré assez incisif. Dans l’entrejeu, Mokdad et Arib ont affiché une activité intéressante.

Le second but a été inscrit par Ilunga, lequel a converti un penalty accordé après une faute sur Gagban en seconde période. Celle-ci fut plus décousue que la première, mais les nombreux changements opérés au repos et encore par la suite n’y étaient sans doute pas étrangers.

Le onze de la 1re mi-temps: Martin ; Droehnle, test 1, Lesquoy, Namri ; Arib, Guillaume, Mokdad ; Ilunga, test 2, Mboyo.

Le onze de la 2e mi-temps: De Ridder ; test 1, Goteni, Karamoko, Namri ; Arib, ; Droehnle, Mokdad ; Ilunga, Vitris, Mboyo.