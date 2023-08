Lola Lepère en finale du championnat d'europe U20, facilement

En franchissant 3,60 m à son deuxième essai, puis 3,80 m, 3,90 m et 4 m dès sa première tentative, la jeune athlète de l’AC BBS s’est qualifiée en troisième position. Onze des douze qualifiées ont franchi 4 m, la douzième a été repêchée à 3,90 m. "Lola a réussi de très beaux sauts, commente son entraîneur, Olivier Boulanger, qui l’accompagne sur place. Quatre des favorites n’ont pas franchi le cap des qualifications et si Lola réédite en finale ce qu’elle a montré ce mardi, on peut espérer de belles choses."

Solide concurrence

La concurrence sera rude cependant puisque parmi les douze qualifiées, elles sont sept à avoir franchi déjà 4,10 m ou plus. La Bertrigeoise possède, elle, un record à 4,04 m, mais on sait qu’elle a longtemps été freinée dans sa progression par une blessure tenace, et au sommet de sa forme, face à une rude concurrence, elle dispose clairement du potentiel pour améliorer cette performance.