Deux succès, mais un frigo vide pour Murielle Emond

Avec 500 participants, le tournoi saint-mardois a battu un nouveau record de participation. Malgré une météo calamiteuse, l’ambiance était au rendez-vous même s’il y a eu de nombreuses délocalisations des rencontres vers les terrains couverts de la région. Pas facile pour la restauration et pour la gestion des stocks quand tous les joueurs sont disséminés aux quatre coins du Sud-Luxembourg.

Murielle Emond habite Florenville, mais joue pour les couleurs du club saint-mardois. "L’ambiance y est incomparable, savoure-t-elle. Le club s’appuie sur le bénévolat, mais c’est très pro au niveau de l’organisation. Et on y mange très bien." Murielle, qui s’appuie sur un bon coup droit et un service efficace, mais qui avoue ses lacunes à la volée et son manque de "science" en double, s’est imposée en simple dans un match de trois heures contre sa partenaire de double Nathalie Brusselaers. "On était un peu gênée, rigole-t-elle. Comme spectateurs, nous avions Louis Van Herck, Olivier Collignon et d’autres stars du double messieurs 1 qui attendaient qu’un terrain se libère."

Mes trois hobbys plutôt que la finance

Murielle ne compte pas en rester là et veut continuer sa progression au tennis. "Dans tout ce que j’entreprends, je veux progresser. Progresser est le meilleur moyen de prendre du plaisir. Depuis l’hiver dernier, nous nous entraînons à Saint-Mard, même si j’habite à Florenville." La quadragénaire florenvilloise a quitté le monde de la finance où elle travaillait pour se consacrer à ses autres passions, à commencer par la peinture et la création de bijoux (Facebook: Murielle Emond art et création). Ce n’est pas tout, elle est aussi chanteuse dans deux groupes qui se produisent sous les chapiteaux des fêtes de la région, un groupe de variété, le "trio Yalla" et un groupe de rock, "Plug and Play".

"Outre ma vie artistique, je suis entourée d’un groupe d’amies avec qui je joue au tennis et avec qui je fais la fête. Ne me demandez pas de choisir entre mes trois hobbys, je suis incapable de le faire. Mais je vais faire une petite pause tennistique pour récupérer, avant de terminer ma saison au tournoi de Chiny."