Bayan Qasem: "J’ai pleuré comme un gosse à l’arrivée"

Ah oui, et même plus que remplie. Je peux vous assurer que j’ai vécu une expérience unique. En repensant à mes sensations quand j’ai franchi la ligne, j’en frissonne encore. Je vous avoue même qu’à l’arrivée, j’ai pleuré comme un gosse.

Début d’année, en présentant les grandes lignes de la saison de votre club, vous annonciez vous préparer pour 2024, avec l’idée d’accompagner vos leaders aux mondiaux au Danemark. Vous avez donc pris un an d’avance ?

C’est vrai. Je ne m’y attendais pas. Je ne roule à vélo que depuis cinq ans à peine. Certes, j’essaie de m’entraîner au mieux, une heure ou deux chaque jour, mais surtout le week-end, ce qui donne une moyenne de l’ordre de 400 km par semaine, mais quand je voyais Steven (NDLR, Van Goidsenhoven) et les autres, je me disais que ce serait compliqué voire impossible. Or maintenant je réalise que j’ai accompli un rêve de gosse. Je le dois à mes équipiers, Steven, Serge Leroy et tous les autres, qui m’ont encouragé, notamment pour décrocher le précieux sésame à la Frank Schleck.

La course comportait 160 km pour quelque 2 000 m de dénivelé. Vous avez géré la course comme vous l’espériez ?

Tout à fait. Nous avions reconnu le parcours. Je redoutais les trois ascensions (NDLR, de 5 à 7 km chacune) situées sur le second tiers de la course. J’ai donc opté pour un départ très rapide (28e au premier pointage) afin d’attaquer la première difficulté avec les meilleurs. Comme prévu, j’ai rétrogradé par la suite (123e au troisième pointage) avant de retrouver un terrain à ma convenance pour le retour à Perth.

Si vous deviez garder une image de ce mondial, laquelle retiendriez-vous ?

Des images, il y en a beaucoup. Je parlerai plutôt d’un moment, celui où le concurrent flamand qui roulait alors à mes côtés s’écrie que le coureur qui vient de nous dépasser n’est autre que Vinokourov. Sur ce, nous accélérons pour revenir à la hauteur du crack (NDLR, parti 10 minutes plus tard). Juste le temps d’échanger deux mots, d’accrocher sa roue arrière durant quelques dizaines de mètres avant de le voir filer vers la victoire dans sa catégorie (50-54 ans).

Avec huit éléments présents, le SLC² n’a pas dû passer inaperçu sur ce rendez-vous ?

Sur le plan national, en tout cas, je pense que nous étions le club le mieux représenté avec huit éléments. Il convient aussi d’ajouter notre staff pour le ravitaillement. Sabrina, mon épouse, Xhawn, le fiston, et Muriel Urbain, la compagne de Jean-François Thiry, ont accompli un travail extraordinaire car il faut savoir que tous les accès au parcours étaient fermés. Tous trois se sont livrés à une véritable chasse au trésor.

Vous avez également pu suivre sur place le championnat des professionnels. Votre avis sur le circuit ?

C’était tout sauf de la rigolade. Nous l’avons reconnu nous-mêmes à trois reprises. Le plus compliqué à mes yeux, c’est le revêtement qui change plusieurs fois et comme on l’a vu, avec les pros, s’avérait très glissant par endroits. Si on y ajoute une multiplicité incroyable de virages, mais surtout ces deux ou trois petites bosses très courtes, mais abruptes, avec un pourcentage inouï (14%), le titre pouvait difficilement aller ailleurs que chez Mathieu van der Poel.

L’année prochaine, le mondial de Gran Fondo reste donc en Europe, au Danemark. Rendez-vous est pris pour une seconde expérience ?

J’espère bien. D’autant que le parcours là-bas doit nettement mieux convenir à mon gabarit et à mes qualités de rouleur. Et comme tous mes coéquipiers entendent, eux aussi, repartir pour un tour…