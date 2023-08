Arthur Waxweiler, tel un OVNI à Nassogne

À 16 ans, le jeune homme à de qui tenir. La famille Waxweiler est une institution dans le tennis et le hockey liégeois. Philippe, le grand-père d’Arthur, aussi artiste renommé, et Serge, son oncle, ont fait les beaux jours de l’emblématique Royal Tennis Club de Liège où le Marchois d’adoption a tapé ses premières balles. Repéré par la Fédération, qui l’a sélectionné parmi ses espoirs, il a progressé ensuite dans les rangs du club de Marche où il a continué son évolution avec Nicolas Furnémont, puis aujourd’hui Bryan Moïse.

Le Belgian Circuit en 2024

"J’aime attaquer, précise Arthur, et j’essaie d’aller de plus en plus vers l’avant. Il me faut probablement un peu plus de temps qu’un défenseur pour mettre ce type de jeu en place. Mais, ces derniers temps, je sentais que j’avais des meilleures sensations. De là à faire de tels résultats à Nassogne, je reconnais que pour moi, c’était inattendu."

Dans la foulée, l’élève de l’Institut Saint-Laurent de Marche-en-Famenne a enchaîné cette semaine au tournoi de son club où il n’a laissé qu’un jeu à un B0. Ce jeudi soir, il tentera de confirmer en huitième de finale.

Le Marchois participera encore à six tournois, dont celui de son club familial à Liège. "C’est le club de mes débuts, mais je me sens beaucoup mieux à Marche, qui à l’image de mon entraîneur Bryan, est plus cool. Mon but est de monter dans les classements afin d’atteindre un niveau qui me permettra d’évoluer l’année prochaine dans les Messieurs 1 du Belgian Circuit. Bryan est un joueur offensif comme moi. On est sur la même longueur d’onde pour envisager ma progression."