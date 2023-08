Rony Wirtz a régné en maître à Hives

Moins de tours

Après plusieurs aménagements de la piste, la direction de course avait décidé de limiter le nombre de tours par course, passant de 6 à 4. Et face à la pluie incessante, la dernière manche n’a pas été lancée. Les champions de la fédération Wallonie-Bruxelles de la spécialité ont donc été sacrés à l’issue de deux manches.

Si plus de 100 pilotes étaient attendus ce dimanche, certains, notamment en kart-cross, craignant pour leur matériel, ont décidé de ne pas prendre le départ ou ne s’étaient pas déplacés. Au total, on comptait 84 inscrits aux différentes courses.

Tirages au sort

En division 1 Junior, on a vécu un remake de 2022 avec Mathéo Dinjart qui s’impose grâce à une première et une deuxième place, devançant Daymon Wirtz et Quentin Dewaele. En division 1 classe 1, le vainqueur a été désigné par tirage au sort, les deux premiers ayant un nombre de points similaire. Christ Kempfer (Honda Logo) l’emporte devant Fabrice Michel. Le bronze revient à Florian Schmitz. En division 1 classe 2, tirage au sort également, mais pour les trois premiers. Rocco Wirtz décroche le titre devant Geoffrey Culot et Quentin Magonette. En classe 3, Rony Wirtz règne en maître et s’impose dans les deux manches. Il gagne devant Ludovic et Michel Schules. Victoire incontestable également, en division 6, de Julos Missoten. Le podium est complété par David Devoldere et Andy Denis. En, kart, Pascal Wathelet s’empare de l’or devant Emmanuel Daineff et Frédéric Veny.