Julien Watrin en quête de constance et d’un peu de confiance

Julien, à moins de deux semaines de votre entrée en lice au Mondial, vous gardez confiance malgré une série de chronos qui ne correspondent peut-être pas à vos attentes ?

J’aurais bien sûr préféré bénéficier du confort de quelques bons chronos, mais je pense pouvoir faire sans. Parce que j’ai fait de bons entraînements, parce que si on prend tous les éléments de ma course de manière séparée, c’est encourageant. Maintenant, il convient de mettre tout cela en harmonie et de faire preuve de constance.

Vous avez pris part à six courses sur 400 haies ces deux derniers mois, sans descendre sous 49.45. Il y en a quand même une qui peut servir de référence ?

Référence, je ne sais pas, mais je retiens quand même celle d’Oslo (NDLR: 49.45, à 8 dixièmes de son record de Belgique) que j’ai plutôt bien maîtrisée, sans prendre de risques. Mais ce n’est évidemment pas le chrono escompté puisque j’aspire à descendre sous les 48.50. En fait, la véritable référence, j’espère l’obtenir lors de mon prochain stage en Turquie (NDLR: à Belek, jusqu’au 17 août). Là, on va travailler sur des aspects bien spécifiques de la compétition. Il n’y a plus énormément de choses à peaufiner, mais ce sera décisif. Il faut que tout se mette en place.

Une foulée de moins

Même si vos chronos sont moins bons que l’an passé à pareille époque, vous avez le sentiment d’avoir progressé sur certains points ?

Oui, comme je l’ai dit, sur certains éléments séparés de ma course, je suis meilleur. J’ai plus de pied, de plus grandes foulées, ma jambe d’esquive est plus rapide aussi. Le hic, c’est que ça ne se voit pas trop quand on regarde mes courses (rires). L’an passé, paradoxalement, les choses se présentaient mal à l’entame de la saison puisque j’ai eu un souci à un ischio-jambier. Mais j’ai été très vite dans le rythme. Dès ma première course, les choses se sont mises en place instinctivement et je me suis installé dans une spirale positive. J’étais moins fatigué aussi car ma charge d’entraînement avait été moins lourde. J’ai 31 ans désormais et c’est peut-être moins évident de digérer un gros volume. Et cette année, dès lors que ma qualification était déjà assurée depuis l’an passé, j’ai pu me concentrer sur l’entraînement et travailler beaucoup. Il faut surmonter la fatigue à présent et c’est à cela que serviront les prochains jours, axés essentiellement sur la qualité. Je le répète, je compte énormément sur le stage qui arrive. Notamment pour ce qui concerne le nombre de foulées avant la première haie: j’en fais une de moins et ça ne m’offre pas, pour l’heure, autant de confort qu’auparavant.

Vous pourriez revenir en arrière si vous n’êtes pas satisfait sur ce plan ?

Non, ce serait trop tard. Les meilleurs font 20 foulées, je dois faire pareil. Et c’est aussi un investissement en vue des Jeux de 2024. L’an passé, avec 21 foulées, j’avais parfois tendance à arriver trop près de la première haie.

"Une course pour me rassurer"

Vous visez les 48.50. Ce sera nécessaire, selon vous, pour aller en finale, votre objectif de ce Mondial ?

Oui. Si vous ne prenez en compte que le niveau européen, il est plus élevé que l’an passé. Maintenant, je ne me préoccupe pas encore trop des chronos actuels. Des garçons qui ont couru vite vont peut-être arriver avec moins de fraîcheur alors que, pour ma part, je suis convaincu que ce sera l’inverse. Un Allemand et un Hollandais, bien placés au ranking international, ont couru avec moi à Berne récemment et je n’étais pas très loin d’eux. Trois dixièmes environ. Si l’on veut faire un comparatif, ma course de Berne est à peu près du même niveau que celle que j’ai faite à Lievin cet hiver, sur 400 plat, à l’approche de l’Euro indoor. Ce n’était pas top, mon finish n’avait pas été bon. Pourtant, cela ne m’avait pas empêché de décrocher une médaille d’argent quelques jours plus tard.

Il y aura peut-être davantage de pression à Budapest ?

C’est clair qu’après mes résultats en indoor, on attend sans doute plus de moi. Mais je pense que je saurai faire abstraction de tout cela, je parviens à supporter la pression. Mais je reconnais que, mentalement, ce ne sera peut-être pas simple d’aborder cette compétition. J’ai besoin d’une course pour me rassurer. Le scénario idéal, ce serait d’avoir un bon contrôle de l’ensemble de ma course en série. Et d’obtenir ainsi les sensations sur lesquelles je pourrais m’appuyer ensuite.