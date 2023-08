Dimanche, contre Paliseul, quatre minutes auront suffi à Hugo Nicolas pour trouver le chemin des filets. Que demander de plus, pour une première sortie officielle sous ses nouvelles couleurs ? "C’est toujours bon pour la confiance d’un attaquant de marquer rapidement, se réjouit-il. D’autant plus que je n’étais pas sûr de commencer le match. Figurer dans le onze et inscrire un but aussi vite, on peut parler d’un départ rêvé."

À 100% tout le temps

Le jeune homme de 20 ans, formé à Bertrix et passé par Beauraing avant de débarquer à Neuvillers en 2019, ne s’emballe pas pour autant. Il est bien conscient que ce premier test contre Paliseul, modeste équipe de P2, n’avait pas grand-chose à voir avec la session d’examens qui l’attend en D3. "La plus grosse différence entre Neuvillers et Longlier ? Tout va évidemment plus vite ici, constate-t-il. À ce niveau, tu es sous pression dès que tu contrôles le ballon. Je vais aussi devoir muscler mon jeu. Aux entraînements, je me fais bien plus rentrer dedans que les saisons précédentes. Et j’ai bien compris que si je voulais me faire ma place ici, dans un noyau de 25 joueurs, je devais me donner à 100% absolument tout le temps. À Neuvillers, si je relâchais un peu la bride, ma place n’était pas forcément menacée. À Longlier, je ne pourrai pas me permettre de lever le pied, la concurrence est trop forte."

En D3, Hugo Nicolas ne pourra pas, non plus, se contenter de faire parler sa pointe de vitesse et son sens du but. Il devra aussi, s’il veut gagner ses galons de titulaire, accomplir sa part de travail défensivement dans une équipe qui jouera pour sa survie à l’échelon national. "Le coach insiste énormément là-dessus, sur la qualité du pressing et sur l’importance de récupérer le ballon le plus vite possible à la perte", glisse-t-il.

"Si je suis envoyé en B ? Je me battrai encore plus"

Quel est l’objectif d’Hugo Nicolas ? Être repris le plus souvent possible… ou mieux encore ? "Je vais tout donner pour être titulaire en 9, le poste où je me sens le mieux, dit-il. Dimanche, je jouais avec Samy Lahrach (NDLR, le 9 habituel) dans mon dos et cela ne s’est pas trop mal passé. Le coach a annoncé que cinq joueurs passeraient en B en fin de préparation et tout le monde se bat pour ne pas en faire partie. Comment je réagirai si je dois me retrouver en B ? Je n’ai pas trop envie de jouer une saison en P3, mais si je suis envoyé en B, cela voudra dire que je ne suis pas assez bon pour jouer en A. Je me battrai donc encore plus pour convaincre le coach, dont les choix ne seront pas contestables."

Avec Tournai, une D2, au menu du 3e tour, Hugo Nicolas ne va plus tarder à entrer dans le vif du sujet.