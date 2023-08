Thomas Herman de retour à Meix: "Je veux reprendre du plaisir"

Une ambiance qui convient parfaitement à Thomas Herman. "Est-ce que cela me convient mieux que l’année passée à Habay ? Oui et non. Enfin oui, car cela donne plus de confiance car c’est le club où j’ai toujours joué. L’ambition et la pression sont aussi différentes. Meix est sans doute un club qui me correspond mieux même si j’ai passé de belles années à Habay et que j’ai beaucoup appris", raconte l’intéressé.

Mais le Thomas Herman qui est revenu cet été, est-il vraiment différent du Thomas Herman de l’époque ?

"Je ne sais pas si je suis plus fort, mais je suis un peu plus vieux et donc un peu plus mature, répond le joueur de 29 ans. Mentalement, je suis plus fort. J’ai pris de l’expérience et je peux apporter un plus à ce niveau-là. Tu n’es pas le même joueur à 19 ans qu’à 29 ans."

"Être prêt pour Aywaille"

Sur le match de samedi soir, Thomas Herman estimait, à juste titre, que son équipe n’avait pas volé sa victoire. "C’était un match que nous prenions au sérieux, assure-t-il. C’était une bonne préparation et une bonne occasion de nous jauger. Nous sortions d’un bon amical face à Florenville. Ici, Libramont, c’était encore un cran au-dessus et c’était intéressant de voir où nous en étions. Physiquement, nous avons pris le dessus. Et tactiquement, je trouve que nous étions plutôt bien. La préparation se passe bien, personne n’est blessé donc tout va très bien. Nous savons que ce sera loin au prochain tour, mais c’est aussi important de pouvoir enchaîner des rencontres officielles, tout en sachant que le but est d’être prêt pour jouer Aywaille en ouverture de championnat."

Nous avons aussi demandé à Thomas Herman ses ambitions personnelles pour cette saison. "Reprendre du plaisir et essayer d’aider l’équipe à atteindre son objectif, à savoir la colonne de gauche. Ce sera compliqué, mais nous sommes un bon groupe et nous sommes soudés. Je pense que nous avons les possibilités de réaliser quelque chose de bien durant cette saison."