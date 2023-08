Dans cet ordre d’idée, on a apprécié la montée au jeu d’un sémillant Debue, tandis que Hugo Nicolas et Dillembourg ont confirmé qu’ils étaient des valeurs sûres. À Paliseul, la défaite n’affectait guère le staff, car la qualité de jeu démontrée face à un "client" laisse augurer de jolies perspectives pour le championnat.

Longlier se met rapidement en pole par la réalisation d’un but limpide qui peut flatter la rétine de tout footeux. Avant la pause, les Jaunes concrétisent parfaitement leur domination dans le jeu, notamment par l’intensité et la précision des enchaînements. Le malheureux Burgraff, pas en réussite sur le 2e but, scellera le sort de son équipe.

La seconde période est plus équilibrée et Tucci effectue tous ses changements, car ses hommes sortent d’un team building assez harassant du côté de Herbeumont. Notamment par la nuit passée sous tente dans les bourrasques !

En voyant l’intensité diminuer d’un cran, Paliseul, qui s’appuie sur un virevoltant Corentin Poncelet, joue crânement sa chance et marquera un but cent fois mérité. Avant cela, Lahrach avait fixé le quota offensif des siens à quatre roses. On retiendra la parfaite correction des acteurs et la sortie sur blessure de Lukas Dufrasne qui imposa aux Longolards de terminer les douze dernières minutes à dix.

Ces derniers s’offrent un long déplacement à Tournai, au tour suivant.

LONGLIER: De Oliveira, M. Dufrasne, Debehogne (60’, M. Nicolas), Lahrach, Vanderheyden (54’, Debue), Dillembourg (55’, Plainchamps), Bernard, Cravatte, Roman, L. Dufrasne, H. Nicolas (67’, Murego).

PALISEUL: Burgraff, Marchal (67’, Delizée), Collard, André, C. Poncelet, A. Poncelet (55’, G. Quoilin), Croibien, Mazay, L.Poncelet, Nemery, Dourte.

Arbitre: M. Alexandre. Assistance: 80.

Buts: Nicolas (4’, 1-0) ; Nicolas (38’, 2-0) ; Vanderheyden (39’, 3-0) ; Lahrach (54’, 4-0) ; Croibien (74’, 4-1).