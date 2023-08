Au terme d’un match rythmé, les Cassidjes, rapidement menés 0-1 et réduits à dix à l’entame du dernier quart d’heure, s’offrent le scalp d’une formation de D3 aux solides ambitions.

La première mi-temps, dominée par Huy, emmené par son avant-centre Pianetti, buteur au quart d’heure et source de danger permanent, ne laissait pourtant pas présager une telle issue. Ethe résistait aux assauts et se ménageait quelques contres, sans toutefois se montrer très dangereux. Toutefois, un centre-tir de Neetens, mal apprécié par Bairamjan, le jeune gardien préféré à Crahay, renvoyait les équipes dos à dos aux vestiaires (1-1 à la pause).

Revigorés par cette égalisation chanceuse, les joueurs du duo Cognart-Mendoza ont montré un visage bien plus conquérant au second acte, à l’image de Petit, très actif sur son flanc gauche et de plus en plus offensif. Malgré deux grosses occasions hutoises signées Pianetti, dont la volée s’écrasait sur la barre d’un Leyder qui était battu, et Crahay, monté aux jeux aux avant-postes, on se dirigeait tout droit vers la séance de tirs aux buts, lorsque Collin, à peine entré au jeu, reprenait victorieusement un centre d’Huberty. L’exclusion de ce même Huberty, pour un tacle trop décidé sur un terrain de plus en plus glissant, n’y changera rien. Ethe continue sa route et recevra Pays Blanc Antoinien, 6e de P1 hennuyère la saison passée, au troisième tour.

ETHE: Leyder, Petit, Orlando, Grevisse, Masson (70’, Lenoir), Neetens, Reichling, Aubois, Mendoza (87’, Collin), Huberty, Joachim (92’, Woignet)

Union Hutoise: Bairamjan, Bartholome, Espeel, Vancopenolle, Hubeaux (90’, Jonckheere), Pianetti (85’, Crahay), Kabeya, Verboom, Deppe (80’, Kabombo), Bakala-Luvuvamu, Messaoudi.

Arbitre: M. Étienne. Assistance: 100.

Buts: Pianetti (13’, 0-1) ; Neetens (44’, 1-1) ; Collin (89’, 2-1).

Cartes jaunes: Vancopenolle, Reichling

Cartes rouges: Neetens (75’, 2CJ), Huberty (92’).