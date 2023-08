"Mes joueurs les ont pris de haut"

Match à deux volets samedi soir à Saint-Roch. Mormont ? Dominateur et séduisant en première mi-temps avec un Louis Burton exceptionnel en piston sur le flanc gauche et un Godelaine dont le jeu simple et intelligent a fait merveille. Puis, en deuxième période, un Mormont sans idée et sans aucun impact physique qui a arrêté de jouer au foot. "Au vu de la première mi-temps, j’étais persuadé que Houffalize ne reviendrait jamais, reconnaît le mentor des Orangés Philippe Médery. Sans cela, je n’aurais pas effectué les changements. Je ne savais pas que mes joueurs allaient prendre ces courageux adversaires de haut et qu’ils allaient oublier de jouer au football."