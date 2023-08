25 minutes de trop pour Messancy

Pendant une heure, les deux équipes ont essayé de produire de belles constructions avec une indiscutable envie de jouer vers l’avant. "Cette saison, nous voulons aller chercher nos avants de manière plus directe, confirme Samuel Petit , mais certainement pas n’importe comment." Pendant plus d’une heure, Messancy a montré de belles reconversions offensives avec, comme son adversaire, la volonté de porter le jeu rapidement vers ses trois avants. Il est cependant clair que la différence de division s’est fait sentir dans le rythme de la circulation du ballon et dans le gain des duels. Les Zèbres ont malgré tout réussi à tenir la dragée haute aux Rouge et Noir. "Ce score m’ennuie, regrette Romain Ollé-Nicolle, car on va imaginer qu’avec une telle dégelée, nous n’avons pas existé. Pourtant, avec une demi-équipe de titulaires, je trouve que nous avons montré de belles choses."

Les célébrations messancéennes, sources de déconcentration ?

La troupe de Romain Ollé-Nicolle a même réussi à mener deux fois au score, mais jamais plus de deux minutes. Est-ce que les belles célébrations ont engendré déconcentration et désorganisation ?

Le troisième but concédé à 25 minutes du terme a été encaissé comme un uppercut par Messancy, qui physiquement et mentalement, s’est effondré. Dommage, car si la victoire des pensionnaires de D3 est indiscutable, la sévérité du score est exagérée.

À noter que l’arbitre Michel Collin a réussi à calmer tous les protagonistes alors que le match était à deux doigts de dégénérer dès la 5', après une vilaine faute de Guzman sur Mountschen. Il n’a sorti qu’une jaune très orangée au grand dam de Samuel Petit, qui a piqué une colère noire. L’arbitre a prié le T1 habaysien d’aller s’asseoir en dehors du banc sans l’exclure. Le reste de la rencontre n’a plus posé de problème. Les Habaysiens recevront Geel (D2) au troisième tour.

HABAY: Bouche ; Monaville (46', Reyter), Vialette, Moutschen: Poncelet, Lamotte (76', Poncin), Toussaint (58', Toussaint), Ansion ; Deom (46', Gillet), Molinari (76', Brevers), Copette.

MESSANCY: Benlaref ; Henry, Monhonval (84', Rassel), Gernon, Gomes ; Menon, Leoni, Bossenec ; Guzman (84', Filograsso), Perrin (76', Afif), Yakhlef (76', Rodrigues).

Arbitre: M. Collin. Assistance: 130. Note du match: 7.

Cartes jaunes: Guzman, Gomes, Benlaref.

Buts: Gomes (17’, 0-1) ; Copette (19’, 1-1) ; Perrin (64’, 1-2 sur pen.) ; Molinari (67’, 2-2) ; Copette (71’, 3-2) ; Léonard (74’, 4-2) ; Ansion (83’, 5-2) ; Poncin (90’, 6-2).