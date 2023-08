Valeri (Virton): "Le téléphone sonne presque 24 heures sur 24"

Deux tests figuraient dans le onze de départ. Mais c’est une dizaine de renforts que Fabien Valeri attend dans les prochains jours. "Le téléphone sonne presque 24 heures sur 24. On reçoit beaucoup d’appels, de SMS. Nous travaillons dans l’urgence, mais il ne faut pas se précipiter non plus. Quand on opère de mauvais choix à cette période de l’année, on les traîne bien souvent pendant toute la saison. Ceci est valable pour la composition du noyau, mais aussi du staff. Notre préparateur physique a terminé son intérim mercredi, donc nous en cherchons un nouveau. Nous devons aussi dénicher un entraîneur des gardiens, voire un T3. Pour l’heure, nos keepers se débrouillent entre eux, mais ce n’est pas l’idéal."

En clair, Virton est toujours en chantier à trois semaines et demie de la reprise du championnat de Nationale 1. Et les jeunes, dans tout cela ? "Ils nous donnent un coup de main durant cette préparation, pour compléter l’effectif. L’occasion pour eux de se montrer, de s’aguerrir, avance Fabien Valeri. Il faut leur faire comprendre que la passerelle entre la réserve (NDLR, l’équipe B virtonaise évoluera en Réserve Nationale 1 cette saison et le club est encore à la recherche de joueurs,"en priorité des jeunes de la région") et la première n’est pas fermée."

Prochain rendez-vous mercredi, avec un amical au Fola Esch.