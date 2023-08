Roy et Paliseul ne veulent pas en prendre dix

Antoine Lichtfus s’attend toutefois à se faire sérieusement bousculer, dans le Nord. "Les joueurs d’Assenois n’étaient pas très athlétiques, nous avions les armes pour rivaliser avec eux sur les phases arrêtées, dit-il. Je pense que les Gouvions sont plus costauds. Est-ce que je connais nos adversaires ? Pas vraiment. On en a un peu parlé entre nous dans le vestiaire à l’entraînement cette semaine et le nom qui revenait le plus dans les discussions était celui de François Burton. Lui, il nous fait un peu peur (rires). Mais on ne se prend pas la tête. Ce n’est que du plaisir. C’est la première fois de ma vie que je participe à la Coupe de Belgique et la première fois, aussi, que je vais affronter une équipe de D3. Et quasiment tous mes coéquipiers sont dans le même cas, donc il faut profiter de l’instant."

La première officielle du Gouvy sauce Colomberotto

Si les chances des Roligris de voir le troisième tour sont aussi minces que celles de David Goffin de remporter un tournoi du Grand Chelem, cela ne les a pas empêchés de jeter un œil au tirage au sort du troisième tour. "Le vainqueur se rendra à Alost, sourit Antoine Lichtfus. Jouer dans un vrai stade, cela peut être chouette. Cela nous permettrait de gommer définitivement le souvenir de la descente en P3. On sort d’une saison pénible (NDLR, dernière place en P2C avec 14 points) et on essaye de relancer la machine, avec pas mal de jeunes et un nouvel entraîneur (NDLR, Pierre Pirotte). On veut que les équipes adverses aient à nouveau peur de venir à Roy et on compte bien jouer un rôle en vue en championnat."

Pour les Gouvions, il s’agira de la première sortie officielle de la saison. Les hommes d’Alain Colomberotto ont disputé trois matchs amicaux, jusqu’ici, avec des victoires à Érezée et Chaumont et un partage blanc à Visé.

Paliseul ne compte pas garer le bus à Longlier

En écartant Freylange, grâce à deux buts en fin de match, Paliseul s’est offert, lui, le droit de se déplacer à Longlier. Les pensionnaires de 2B, qui ont perdu 0-3 en semaine face à Libramont, n’iront pas à la rue des Hés pour garer le bus devant le grand rectangle. "Je ne pense pas que nous allons modifier notre manière de jouer, raconte Alexis Poncelet. Nous irons là-bas pour proposer du jeu et pour jouer au ballon, ce que nous savons faire de mieux. De toute manière, pour nous, ce déplacement, c’est surtout un match de préparation qui doit nous servir pour le championnat."

Alexis Poncelet l’avoue un peu plus tard, il espère malgré tout ne pas prendre une casquette dimanche. "La clé, ce sera de tenir le zéro le plus longtemps possible. Si nous encaissons rapidement, cela pourrait devenir long, prévient le médian paliseulois. Nous n’allons pas là-bas pour en prendre cinq ou six. Longlier ? Franchement, je ne connais pas trop. Je sais que cette équipe monte en D3, donc cela doit être assez costaud, mais pour le reste, je ne connais rien."

Après une saison où les entraîneurs se sont multipliés, Paliseul aspire à davantage de sérénité cette saison. Désormais, c’est Rudy Yans qui est en charge de l’équipe. "La préparation se passe bien, assure Alexis Poncelet. Finalement, les choses ne sont pas trop différentes des autres années. Notre système de jeu risque d’être légèrement différent, mais les joueurs sont globalement restés à la position qu’ils occupaient l’année dernière."

Capable de jouer à plusieurs positions dans la ligne médiane et en attaque, Alexis Poncelet espère toutefois se fixer comme médian offensif. Avec sa grosse frappe, comme Freylange a pu le constater dimanche dernier, le Paliseulois est un des atouts de son équipe. "Mais je n’aime pas trop défendre, avoue-t-il. Donc, médian offensif, c’est vraiment la position qui me convient le mieux. Le noyau ? Il s’est rajeuni par rapport à l’an dernier. Mais les jeunes ont faim. Et ils ont des qualités. Prenez un gars comme Axel Cox. Lui, lors des deux matches que j’ai joués avec lui, il m’a impressionné. Il ne mesure pas 1,90 m et ne pèse pas 90 kg, mais il est capable d’ennuyer pas mal de monde."