Quatre loups habaysiens en piste à Glasgow

Une fois encore, les "Timberwolves" d’Habay défendent les couleurs nationales lors du rendez-vous majeur de la saison: les championnats mondiaux, qui se déroulent tout au long de la semaine en Écosse. Ils sont quatre à avoir traversé la Manche et à réviser leur sujet avant de vivre l’un des moments les plus palpitants de leur carrière sportive. À tout seigneur, tout honneur ! Michaël Besonhé, 41 ans, l’homme au palmarès aussi complet en motocross qu’en BMX. Le pilote de Mussy vit ses troisièmes mondiaux. Pas plus tard que l’an dernier, il s’était hissé en demi-finale.