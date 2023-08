Première sortie pour le BCCA ce samedi soir

"Je n’attends rien de spécial de cette rencontre, prévient Marc Hawley. Et il ne faudra pas tirer de grands enseignements après la prestation de samedi. Cela doit simplement permettre aux gars de retrouver le rythme. Les garçons vont pouvoir retrouver des sensations. Et pour un garçon comme Simon Bizimana, qui n’a plus joué depuis le mois de décembre, cela lui permettra de rejouer un peu avant les matches de Coupe de Belgique."

Lundi soir, Marc Hawley avait donné rendez-vous à son groupe pour la reprise. "Et cela s’est bien passé. Une première, c’est toujours compliqué car il faut se remettre dans le bon tempo, mais cela faisait du bien de retrouver les gars. Et pour une première séance, je pense que nous avons bien travaillé, poursuit Marc Hawley. Les gars ont eu droit à du travail physique, mais ils ont aussi touché le ballon. Physiquement, ce n’était pas mal. J’ai déjà connu des reprises bien plus délicates. En plus, des garçons comme Hugo Denève et Tom Ventat venaient à peine de descendre de l’avion quand ils sont arrivés à l’entraînement."

La bonne nouvelle de lundi soir était la présence de Maxence Dekeyser. Victime d’une rupture complète du tendon d’Achille au pied droit, justement face à Charleroi, en janvier dernier, l’expérimenté chestrolais reprend petit à petit. Il pourrait même jouer quelques minutes ce samedi. "Lundi, il était vraiment bien, confirme Marc Hawley. Mais il ne faut pas brûler les étapes avec Maxence."

Lundi soir, Simon Hissette était également de la partie pour ce premier rendez-vous de l’année. "Il avait toujours été convenu que la porte lui était ouverte et qu’il pouvait venir s’entraîner avec nous afin de garder la forme. Lundi, il m’a laissé un petit message pour voir s’il pouvait venir s’entraîner. Il est toujours le bienvenu. En plus, comme il était là, nous étions dix. Cela nous a permis de pouvoir travailler le cinq contre cinq", termine Marc Hawley.