Meix A, la nouvelle victime de Cyprien Blandin?

Meilleur buteur de P2 B avec 38 buts marqués pour Florenville la saison dernière, le goaléador n’a rien perdu de ses talents de finisseur en signant à Libramont.

Cinq buts en cinq matches, la moyenne est bonne pour le citoyen de Villers-sur-Meuse, une ville située à 45 bonnes minutes de Libramont. "C’est vrai que la route, ce n’est pas toujours agréable, mais je savais dans quoi je m’embarquais en signant à Libramont, annonce Cyprien Blandin. Je me vois mal venir me plaindre maintenant. Et puis, je suis parfois avec Antoine Destree, donc, c’est plus facile."

Et les trajets du retour sont sans doute un peu moins longs quand on rentre à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Transféré pour devenir le buteur de Libramont, l’ancien goaléador de Poupehan et de Florenville n’a pas tardé à faire l’unanimité à l’Avenue de Houffalize.

"Je ne pouvais pas rêver mieux, confesse Cyprien Blandin. Je pensais que mes débuts seraient plus difficiles. Car en arrivant à Libramont, je débarquais en terrain inconnu. Je ne connaissais personne. Cela me faisait un peu peur, mais au final, j’ai rapidement été intégré. Le gars avec qui je suis le plus proche dans le vestiaire ? Je m’entends bien avec tout le monde, mais je vais quand même dire Lenny Roemans. Nous nous entendons bien tous les deux."

Cyprien Blandin ne le cache pas, avant son premier match, il était un peu plus stressé que d’habitude. "Je ne vais pas dire que j’avais la pression, mais j’avais un peu peur de décevoir Libramont, avoue-t-il . J’ai été transféré avec la réputation d’un buteur. Je ne voulais pas attendre trop longtemps pour en mettre une au fond. Heureusement, dès le premier match, c’est rentré. Cela m’a rassuré. C’est la preuve que le sens du but n’est pas parti durant la trêve. Tout devient plus facile quand les buts suivent. Et ma chance, c’est que pour le moment, je n’ai pas besoin de dix occasions pour en mettre une au fond. Mercredi soir, à Paliseul, je n’ai pas touché beaucoup de ballons. Mais je suis quand même parvenu à marquer. C’est de bon augure pour la suite. Si je marquais déjà autant en France ? Pas vraiment. Mais je ne jouais pas à la même place. On m’utilisait plutôt comme médian offensif ou comme numéro 10. C’est seulement à mon arrivée à Poupehan qu’on m’a repositionné comme pur attaquant. Et aujourd’hui, je ne me vois plus jouer autre part."

"Mon objectif ? Allez, j’espère atteindre les vingt buts"

Meilleur buteur à égalité avec Jonathan Schinckus pour sa première saison en Belgique, Cyprien Blandin a, on vous l’a dit, terminé pichichi de 2B l’an dernier. Alors, le Français va-t-il encore voir son nom en tête du classement des buteurs cette saison ? "Nous verrons bien, dit-il. Combien de buts est-ce que j’espère mettre ? Allez, si j’en mets vingt, je pense que nous pourrons dire que la saison est réussie d’un point de vue personnel."

Ce soir, Libramont disputera son troisième match de la semaine. Après Arlon vendredi, Paliseul mercredi, ce sera donc au tour de Meix d’être au menu des hommes de Samuel Bodet.

"Les matches s’enchaînent un peu rapidement, avoue Cyprien Blandin. Là, nous jouerons samedi, mardi en Coupe face à Bleid et encore le week-end suivant. Cela fait beaucoup et cela nous laisse moins de possibilités pour s’entraîner. Après, comme tout joueur, je préfère mille fois un match à un entraînement. La venue de Meix ? C’est encore un niveau plus haut qu’Arlon la semaine dernière. Mais je me dis que ce sera une bonne occasion pour se jauger. À nous de montrer notre valeur. Les ambitions de Libramont ? Je ne pense pas que le club soit obligé de remonter directement, mais si nous pouvons le faire, ce sera avec plaisir. Déçu que Libramont ne soit pas resté en D3 ? Pas spécialement. La P1 ne me dérange pas. Au moins, je ne brûle pas les étapes. Passer de la P2 à la D3, cela aurait peut-être été un peu précipité."