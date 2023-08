La BGL reprend avec Macalli, mais sans Tibor

Ce qui n’a pas empêché le champion de la série, Schifflange, de lui faire les yeux doux. "Nous avons été longtemps en tête avec Bettembourg, mais l’équipe a craqué en fin de championnat, ne remportant qu’un seul des sept derniers matchs, glisse Thomas Macalli. Nous avons eu énormément de blessés et je suis convaincu que le fait de jouer sur synthétique toute l’année, matchs y compris, n’y est pas étranger. Schifflange a profité de notre coup de pompe pour rafler la mise et décrocher son ticket pour la BGL."

Quand Schifflange est venu sonner à sa porte, Thomas Macalli n’a pas hésité bien longtemps. "Atteindre la BGL était l’un de mes objectifs, dit-il. Schifflange m’avait déjà contacté lorsque j’étais à Arlon. Bettembourg, où j’avais signé un contrat de trois ans, m’a prêté à Schifflange pour une saison. Le projet est très intéressant. Le nouveau président (Fabien Zuili) ne manque ni de moyens, ni d’ambitions. Après six semaines de préparation, à raison de quatre à cinq entraînements par semaine, je peux dire que je découvre un autre monde. Je n’ai jamais évolué dans une équipe avec autant de qualités, ni connu une préparation aussi poussée. Je pèse 75 kg, alors que j’en pesais 83, 84 lorsque j’étais à Arlon."

Ses objectifs cette saison ? "Le premier, c’est le maintien de Schifflange, dit-il. Au niveau personnel, j’espère terminer la saison avec des statistiques honorables en BGL. Je dois commencer par faire mes preuves à ce niveau. À 26 ans, c’est l’année ou jamais. C’est d’ailleurs l’année du changement puisque j’ai aussi changé de boulot il y a quelques semaines."

Thomas Macalli figure bien dans la sélection de Schifflange pour le match d’ouverture de BGL Ligue ce soir (18 h) face à Pétange. "Mais je ne pense pas être titulaire pour ce match d’ouverture. Après plusieurs mois sans jouer, je n’étais pas à 100% à la reprise, confie l’ancien joueur de Meux et Esch, qui ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’on lui demande s’il a un agent. Je pense être assez intelligent et assez grand pour défendre mes propres intérêts."

Sur une voie de garage à Strassen, Tibor rentre à Hostert

Si Thomas Macalli débarque sur les terrains de BGL, Jean-Désiré Tibor, lui, les quitte. L’ancien ailier d’Arlon et de Longlier est de retour à Hostert, relégué en PH, après une saison galère à Strassen. Où tout avait pourtant bien commencé, puisqu’il avait commencé huit des onze premiers matchs du défunt exercice. "Dès l’instant où le club a changé d’entraîneur (NDLR, Arno Bonvini a succédé à Christian Lutz) , je me suis retrouvé sur une voie de garage, avance un Jean-Désiré Tibor qui n’a eu droit qu’à vingt minutes de temps de jeu en championnat depuis le 6 novembre 2022. J’ai commencé la saison comme un titulaire régulier et, du jour au lendemain, je n’étais même plus repris. La deuxième moitié de saison a été très difficile. J’ai dû me contenter de quelques minutes en Coupe et j’ai joué l’essentiel du deuxième tour avec l’équipe réserve, mais le niveau était vraiment médiocre."

Marloie, Ciney ou encore Sprimont ont tenté de rapatrier "Jidé", sans succès. "J’ai eu une touche indirecte avec Habay, aussi, et le challenge aurait pu me tenter en D2, mais vu qu’Habay est resté en D3, j’ai préféré rester au Grand-Duché. Les installations sont de meilleure qualité. Je retrouve, aussi, un club et un entraîneur que je connais bien. L’ambition est de remonter en BGL, mais on sait que ce ne sera pas facile."

Coéquipier de Jidé Tibor à Strassen, où il n’a pas vraiment fait son trou lui non plus (4 titularisations, 17 montées au jeu), Blaise Baillet a, lui, retrouvé un ticket en BGL Ligue. L’ancien Givrytois portera le maillot de Kaerjeng, qui s’est sauvé de justesse.