Wellin et la famille Meunier ont de l’ambition

Le tournoi de Wellin a connu un beau succès avec 226 inscrits. "Mais il faut rester réaliste, reconnaît le nouveau responsable sportif du club Bruno Meunier. Nous avons ouvert beaucoup de tableaux. C’est un beau succès pour un petit club comme le nôtre. Depuis l’arrivée d’un nouveau comité, une dynamique s’est installée. Nous sommes ambitieux pour l’avenir avec notamment le développement de notre école qui est reprise en main par Constantin et Jacques Mabika. Nous allons ouvrir des cours de perfectionnement et nous allons inciter des jeunes de notre club à suivre les formations de l’AFT. Nous visons à obtenir un label AFT qui crédibilisera notre projet." Avec ses quatre terrains et son sympathique club-house, le TC Wellin dispose d’installations agréables, mais il manque une structure couverte qui permettrait de prolonger les cours en hiver. Un projet est dans les cartons, mais on sait qu’il faut s’armer de patience pour passer de l’idée à la réalisation.