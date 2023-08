Michaël Thilmany s’impose dans la douleur à Athus

Voici un an, Michaël Thilmany terminait une saison où sa motivation était au paroxysme. "Je m’étais fixé comme objectif d’aller chercher un classement de B-15 pour fêter mes 50 ans. J’y suis parvenu au-delà de toute espérance. Je suis passé à deux doigts de monter B-15.1, ce que je ne voulais absolument pas." Il est vrai que le classement de B-15 est idéal pour ceux qui aiment jouer en restant dans leur coin. Il permet de jouer à la fois en messieurs 1 et en messieurs 2. Une fois B-15.1 et le plaisir d’avoir décroché une belle récompense, le joueur est obligé de ne jouer que les tournois du Belgian Circuit et de se farcir des kilomètres pour jouer ces tournois huppés où il est souvent confronté à des missions impossibles dès le premier tour. "Cette saison est plus normale, constate Michaël. Je gagne les matches que je dois gagner sur le papier et je bute sur les joueurs mieux classés que moi. J’ai passé des super-moments en interclubs en nationale avec mes potes du TC Le Lac de Messancy. Là, je me limiterai à mes quatre tournois préférés: Saint-Léger parce que j’y ai grandi, Halanzy, parce que j’y habite, Athus, parce que j’y ai joué très longtemps et Messancy, parce que c’est mon club et que je fais partie du comité."