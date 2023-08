Longlier: l’équipe B déjà menacée ?

Douze joueurs au premier match contre Bertrix, dont cinq du noyau A, forfait au deuxième, à Sainte-Marie: la saison de Longlier B n’a pas commencé de la meilleure des manières. À tel point que certains se demandent déjà si le club ardennais pourra maintenir cette deuxième équipe première toute la saison. L’entraîneur, Olivier Van Espen, est bien incapable de répondre par "oui" ou pas "non" lorsqu’on lui demande si le risque d’un forfait général existe. "Je ne peux pas répondre à cette question à l’heure actuelle, mais par respect pour les joueurs concernés, j’espère que ce ne sera pas le cas, dit-il. Le noyau B ne compte, pour l’heure, que six ou sept joueurs à part entière. En théorie, l’équipe doit être complétée tous les week-ends par des éléments du noyau A et des U19. Tenir tout un championnat dans les conditions actuelles me semble compliqué, mais le club, via Damien (Tucci) notamment, cherche encore des joueurs pour étoffer les troupes."