"J’espère que ce sera organisé autre part l’année prochaine, sourit la Bertrigeoise. Nous décollons avec la délégation ce samedi. Mes parents me rejoindront un peu plus tard. Les qualifications n’ont lieu que mardi. Et la finale a lieu jeudi. J’espère évidemment y prendre part."

En guise de dernière répétition, Lola Lepère a pris la troisième place le week-end dernier lors des Nationaux. "Je sortais d’une compétition où j’avais fait trois sauts nuls, dit-elle. Cela ne m’a pas fait douter, mais c’est toujours frustrant. C’est mieux de terminer sur une bonne note. Je suis très contente de cette troisième place. Les autres filles ont un record bien plus important que le mien. C’était une bonne répétition pour moi. Ce que j’ai fait de ma médaille ? Oh, elle est rangée au fond d’un tiroir, avec toutes les autres."

"J’ai regardé le plateau, c’est du très lourd"

En Israël, Lola Lepère espère réaliser un aussi beau résultat que l’année dernière où elle avait pris la cinquième place au décompte final. "Je signe à deux mains pour un tel résultat cette fois, assure Lola Lepère. J’ai un peu regardé le plateau présent. Vous avez du très lourd parmi les 28 qualifiées. Le niveau va vraiment être élevé. Cela s’annonce en tout cas très serré. Il faudra bien débuter et passer les barres au premier essai car je pense que cela pourrait faire la différence. Mais je suis déjà satisfaite d’avoir pu obtenir mon ticket pour ce Championnat. Car il s’agit de ma première année dans cette catégorie"

Mais n’allez pas croire que Lola Lepère a une boule au ventre en pensant aux qualifications de mardi. "En règle générale, je ne suis jamais du genre à trop stresser, souffle-t-elle. C’est encore pareil cette fois même si je sais qu’il s’agit d’une grande compétition et que tu n’arrives pas là-bas les mains dans les poches. Ce que j’ai fait cette semaine ? Une semaine normale, avec des entraînements tous les jours. Ce ne sont pas des séances de malade, mais cela permet de garder la forme et de répéter ses gammes. Ce n’est pas maintenant que je vais tout révolutionner."