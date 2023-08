Steve Guillaume court moins, mais reste toujours au top

"J’en suis tout de même déjà à dix succès en 2023, dit-il. Le hic cette année, c’est qu’il faut, le plus souvent, effectuer plus de 300 bornes pour dénicher une course pour les amateurs/masters."

On sait qu’à la suite du retrait de Ludovic Draux, le programme de l’ECW (Entente Cycliste Wallonne) s’est nettement allégé. À Saint-Denis, Steve en était à sa huitième course chapeautée par l’inoxydable Guy Crasset. Mis à part son abandon à Othée, le citoyen de Mabompré y affiche un bulletin exceptionnel, avec quatre victoires et trois secondes places.

Pour combler certains vides, à l’instar de Grégory Halin, Steve Guillaume participe désormais à des épreuves organisées par une fédération parallèle, l’EDH, lisez L’Échappée du Hainaut. Il a même conquis le titre de champion de Wallonie de cette fédération.

"Mon objectif majeur, c’était le championnat de Belgique. Il était initialement prévu début juin, puis il a été reporté au 21 juillet. Or mes vacances étaient déjà réservées à cette date", peste-t-il.

Steve Guillaume remise dès lors ses ambitions à 2024. D’ici là, il espère simplement que son dos tiendra la distance.