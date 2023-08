Nicolas Navet s'est senti floué aux 10 km de l'International de Namur

Il a fini au pied du podium, en 33.35, derrière Marvin D’Aurilio (32.16), Kévin Cusse (33.15) et Mathieu De Rijdt (33.25).

"Après les Forges, j’ai fait une semaine de semi-récupération à 70 km, avant d’enchaîner avec un bloc de trois semaines de 115 à 120 km chacune. Sans oublier de la musculation et pas mal de travail spécifique de vitesse et VMA", note le coureur d’Ethe.

Rappelons que son record sur 10 kilomètres sur route est de 31.07. Il l’a établi en gagnant fin février à Givet. Un record qu’il n’a donc pas battu à Namur. "On annonçait un parcours hyperroulant avec des élites et un niveau international. Il n’y avait rien de tout cela. Par contre, les graviers et les escaliers, eux, étaient bien présents, peste Nicolas Navet. Avec Antonin Rossignon et Mathéo Ladang, nous avions sacrifié une demi-journée en venant de loin pour tenter de signer un bon chrono ou un record. Je suis d’accord que c’était une première édition, d’accord, mais l’organisation était honteuse. En arrivant deux heures avant le départ, rien n’était installé. L’organisateur ne savait même pas nous dire s’il y avait deux départs distincts, un pour les 5 et un pour les 10 km. Je n’ai pas su courir à l’allure visée en vue du national du 10 km à Lokeren samedi, et de la Descente de la Lesse ensuite."

Ladang a levé le pied

Antonin Rossignon, lui, s’est classé 10 en 34.54. Gêné par une blessure, Mathéo Ladang a levé le pied.

En dames, Louise Gaspard, la compagne de ce dernier, a signé une brillante performance en montant sur la troisième marche (42.22). La PowermaXx a dépassé en fin de course la Marchoise Nathalie Carion,

Un autre Marchois, Théo Laffineur, a fini 15e (36.44) après avoir été mal aiguillé.