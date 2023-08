Voici un an, elle y a remporté son dernier tournoi. Il a fallu qu’elle y retourne pour renouer avec le succès. Dimanche, elle s’est imposée en finale contre Lucie Rabiot. "C’est un tournoi que j’adore, commente Astrid. Les terrains sont excellents, il y a toujours du monde, le cadre est exceptionnel et j’ai plein d’amis là-bas. Bref, c’est tout ce qu’il me fau t."

Pourtant, la Liégeoise de Marche a délaissé le tennis cette dernière année. "Je me demandais comment j’allais jouer. Je n’avais plus sorti mon sac depuis mon dernier tournoi de Theux où je me suis blessée. Mais cela s’est parfaitement passé. À croire que moins je joue, mieux je joue."

Astrid menait 6/1 4/0 en finale et n’avait alors perdu que 4 jeux sur l’ensemble du tournoi. Un petit relâchement passé, elle a clôturé le deuxième set sur un score de 6/3. Elle a régalé le public en transformant son match en un festival d’amorties. "Il y avait énormément de vent, rigole-t-elle. Quand j’avais le vent dans le dos, je suivais mon amortie en allant m’installer au milieu du terrain pour terminer le point. Quand j’avais le vent de face, la violence du vent ramenait la balle contre le filet avant que Lucie ne la touche. Elle est devenue folle. Je me suis régalée."

Elle va lever le pied

On en verra plus beaucoup la demoiselle sur les terrains de tennis. "J’ai fini mon stage dans le bureau d’avocats où je travaillais depuis deux ans. Je vais ouvrir mon cabinet dans la maison de mes parents à Neupré. En plus, je donne des cours dans une Haute École. Cela devient compliqué de courir le soir dans deux tournois la même semaine. Je vais donc me limiter à quelques tournois bien choisis pour garder un classement correct. Et on peut compter sur moi pour les interclubs."

Elle sera cette semaine au tournoi de Nassogne. Mais pas à celui de Marche. "J’ai besoin de faire un break et de prendre une semaine de vacances pour être en forme pour la demi-finale de division 2 nationale. Je pense quand même que je rejouerai un tournoi à Tirlemont et peut-être un deuxième en septembre."