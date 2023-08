Chez Siegers, la vie quotidienne rime avec la petite reine

Emil prend ainsi le pas sur Arnaud De Lie, qui dut se contenter d’un titre de vice-champion chez les cadets en 2017, avant de prendre sa revanche chez les juniors, deux ans plus tard.

Cet exploit, le champion le dédie à ses parents, mais aussi à sa sœur aînée, Emma (18 ans). Si la famille Siegers vit désormais à 100% pour le vélo, l’aînée des trois enfants est celle qui a inoculé le virus à ses frères. "Pendant plusieurs années, je me suis adonnée à l’équitation. J’ai obtenu d’excellents résultats en jumping, avant de tourner la page et même de revendre mon cheval", explique-t-elle.

Mais sans ce fichu Covid, le vélo aurait-il pris autant d’importance dans la famille ?

"Emma s’est mise à rouler à VTT. Elle a même grimpé le Ventoux sur cette machine. Moi, je me suis acheté un vélo électrique. Nous roulions beaucoup", relate Christoph, le papa.

Tentée par la compétition, Emma est conviée par Ludivine Henrion à disputer sa première course. Mais pas n’importe laquelle ! Le championnat de Belgique des cadettes à Coxyde, celui qui sacrera Julia Grégoire le 20 septembre 2020.

"J’ai bouclé un tour de circuit, avant d’abandonner, raconte-t-elle. Il est vrai que mon vélo ne me convenait plus du tout."

Qu’importe. L’envie était là. Et elle n’allait jamais se diluer. Quelques semaines plus tard, Emma rejoignait les rangs du CC Chevigny. La jeune fille acquiert un nouveau vélo et cède l’ancien à son frère cadet, Emil, qui ne prenait plus aucun plaisir à taper la balle sur un terrain de football.

Vous devinez la suite et comprenez pourquoi il ne se passe pas un jour sans que le duo, parfois transformé en trio avec Eliot, le benjamin (12 ans), sillonne les routes de la vallée de l’Ourthe.

Discipline de vie

"Vous pouvez écrire que le vélo a changé de fond en comble toute notre vie, assure Hélène, la maman. Mais nous sommes fiers de nos enfants et surtout frappés par la discipline de vie qu’ils s’imposent. Qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente, ils se mettent en route. Ils réfléchissent à ce qu’ils mangent. Que d’invitations à des fêtes d’anniversaires ont été déclinées parce qu’il s’agit d’être au top au départ de la course !"

Sans compter que la famille a, désormais, fait une croix sur ses vacances estivales. "Impossible, vu le calendrier de nos cyclistes, observe Christoph. Nous avons juste passé une semaine en camping-car dans les Hautes Alpes et Dolomites, mais les enfants ont respecté à la lettre leur programme d’entraînement."

Pour les parents, la planification des agendas s’apparente parfois à un véritable casse-tête. "Nous essayons de nous partager au mieux les missions, poursuit Hélène. C’est moins compliqué quand Emma est reprise en sélection nationale."

Dimanche, c’est la maman, accompagnée d’Eliot, le benjamin qui a emmené Emil sur le circuit du national, à Hoogstraten. Les places à l’intérieur de la voiture étaient en effet réduites, le futur champion ayant également embarqué son vélo de réserve. Au cas où…

Les yeux du benjamin étincelaient encore de bonheur au retour à la maison quand Emil s’en est allé quérir sa précieuse médaille pour la photo de famille.

Le 13 août prochain, ce sera à lui de jouer sur le circuit de Denderleeuw où l’an dernier, pour sa deuxième expérience en course, il avait terminé 9e du national.