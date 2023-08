Cette année avec Seraing, Mathieu Cachbach veut soigner ses statistiques

L’autre petite nouveauté pour Mathieu Cachbach ? Son numéro de maillot. Désormais, le frangin de Lilian, joueur du FC Arlon, évolue avec le numéro dix dans le dos. "Il était libre, sourit Mathieu Cachbach . Est-ce que cela met plus de pression ? Alors là, pas du tout. Franchement, cela ne change rien."

Quatrième semaine de préparation

À quelques heures de l’amical face à Virton, le médian sérésien nous a donné ses objectifs personnels pour cette saison. "J’ai envie de terminer le championnat avec les meilleures statistiques possibles, confie-t-il. C’est un peu ce qu’il manquait dans mon jeu. Je veux être plus décisif, que ce soit en marquant des buts ou surtout en donnant les passes décisives. Individuellement, c’est là-dessus que je dois me focaliser car je sais que je dois faire mieux. Collectivement ? Je pense que le but sera d’assurer le maintien le plus rapidement possible. Nous n’avons pas encore trop discuté de tout cela avec le staff. Nous jouerons évidemment chaque match pour le gagner, mais je pense qu’il ne faut pas s’emballer et voir au fur et à mesure des rencontres."

On le sait, pas mal de choses ont bougé durant l’été à Seraing. "Mais cela se passe plutôt bien avec le staff, dit Mathieu Cachbach. Je connaissais déjà le coach et le directeur sportif. La préparation ? Cela se passe bien. Nous sommes dans notre quatrième semaine et c’est maintenant que cela devient un peu plus compliqué. Mais il faut passer par cela car le championnat, il commencera déjà bientôt.".