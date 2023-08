Palm: "C’est un beau retour pour mes parents"

"Gagner à Libramont était vraiment un objectif, mais il fallait pouvoir compter sur un bon cheval. Et ma jument, qui est née chez nous et dont mon père est également propriétaire, n’a sans doute que huit ans, mais permet déjà de décrocher de bons résultats."

Certains esprits chagrins pourraient pointer le manque de niveau des cavaliers présents. Thibault Palm réfute cela. "Dans la moyenne générale, peut-être, mais il y a toujours de bons cavaliers à Libramont. Des cavalières comme Sarah Toussaint (2e au Grand Prix), ce sont des valeurs sûres, sur qui il faut toujours compter. "

"S’il y a un international, je serai le premier à le soutenir"

Il revient aussi sur le barrage.

"J’ai donné le maximum et finalement j’ai eu plus facile à gagner le Grand Prix que le concours du samedi où je ne me suis imposé que d’un centième. Cette victoire sur la grande épreuve, cela fait vraiment plaisir, notamment pour mes parents qui m’ont toujours aidé. C’est un beau retour pour eux."

Le néo-Lorrain traverse encore fréquemment la frontière pour des concours internationaux dans notre pays et verrait d’un bon œil la création d’un concours international à Libramont. "On sera les premiers à venir et à soutenir le projet, annonce-t-il. Je n’hésiterai pas à emmener avec moi des clients ou encore des cavaliers de ma région d’accueil. Finalement, Libramont, ce n’est pas si loin. Cela pourrait vraiment attirer du monde. L’idéal serait de pouvoir le monter au moment de la Foire, car il y a vraiment une ambiance particulière et déjà un public de fidèles. Je croise vraiment les doigts pour que les organisateurs trouvent les moyens pour le mettre en place. Cela boosterait encore plus ce rendez-vous annuel. "