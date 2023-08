Pour plusieurs raisons. Sportives et scolaires. L’envie de changer d’air d’abord. Huit ans, c’est déjà un sacré bail. Je sentais que je commençais à prendre moins de plaisir et j’avais surtout l’impression de ne pas progresser comme je le souhaitais. Ensuite, l’heure est venue pour moi de donner une nouvelle orientation à mes études. J’ai opté pour la kinésithérapie et la Haute École Léonard de Vinci, à Woluwe. Mon kot se situe à moins de cinq minutes de l’école et du stade.

Vous quittez des Rouges pour d’autres Rouges. Le paternel ne doit pas être trop déçu ?

J’ai opté pour ce club sur les conseils de plusieurs amies qui évoluent là-bas. Je connais aussi Audrey Demoustier, qui a travaillé en sélections nationales (NDLR la Chimacienne a aussi joué huit ans au Standard). Et puis surtout le White Star évolue également en Super League.

"La saison dernière est à oublier"

Tout comme le Standard Fémina. Vous avez déjà coché la date du 18 novembre et un certain Standard – Woluwe ?

Pas spécialement. Par contre, mon objectif est clair. J’ai signé pour une saison au White Star. À 18 ans, il est temps de franchir un palier et de m’imposer en Super League. J’espère donc entamer un maximum de matchs à ce niveau comme titulaire et aider l’équipe à grandir, elle aussi. (NDLR L’équipe a terminé la phase classique du championnat précédent en 9e position sur 10 et 3e sur 5 en play-off 2).

La Super League, vous n’avez pu y participer au Standard ?

J’ai été reprise contre Zulte la saison 2021-22, mais je n’ai pas été alignée. La saison dernière, j’ai joué dans la seconde équipe, en D1, mais c’est une campagne à oublier. J’ai souvent été blessée.

Que retenez-vous de ces huit années ?

Beaucoup de bons moments. Je mesure aussi tous les investissements, tous les sacrifices consentis par ma famille. Et en point d’orgue, même si nous avons été battues, la finale de coupe de Belgique perdue face à Anderlecht en U14.