Bastogne s’offre le dernier titre de la saison

Si Stefano Paletta, Arthur Devaux, Gaëtan Devaux, Jean-Marc Wangen, Robin de Wergifosse, Pierre Staes, Nicolas Tribolet, Arnaud Tribolet et François Mathurin, ont contribué à la longue marche qui a mené au titre, les quatre premiers ont été les heureux sélectionnés pour la finale en terre dinantaise avec un succès sur le fil 2-4.

Les autres finalistes du week-end, les dames de plus de 25 ans d’Arlon (catégorie qui se développe de plus en plus dans la province et particulièrement au TC Arlon), n’ont pas réussi à passer la dernière marche de la finale et se sont inclinées contre les Namuroises de Saint-Fiacre.

Après trois semaines de repos ou d’entraînement, les équipes qualifiées pour le tour final national entreront en lice dans une compétition très difficile où un titre de champion de Belgique peut être considéré comme un véritable exploit pour nos représentants nationaux.

Finale luxembourgeoise à Dinant

Le Belgian Circuit régional de la semaine s’est déroulé à Dinant. Vu les conditions météorologiques dantesques actuelles, beaucoup de rencontres ont été délocalisées, même jusqu’en France à Givet.

Si les Luxembourgeois n’ont pas brillé chez les hommes, les Luxembourgeoises ont squatté les places d’honneur en plaçant trois des quatre demi-finalistes dans le dernier carré.

L’Arlonaise Lucie Rabiot a pris sa revanche sur Maud Pierrard qui l’avait battu la semaine dernière à Jemelle. Elle n’a cependant rien pu faire face à Astrid Leclère qui remporte son premier tournoi depuis un an en se montrant très expéditive face à toutes ses adversaires. Une forme qui revient à point nommé avant l’importante échéance du tour final de division deux nationale du 26 août.

Cette semaine, l’étape régionale du Belgian Circuit * s’arrêtera à Nassogne, alors qu’à l’échelon plus haut, on suivra Louis Van Herck et Thibault Dorval au cinq étoiles de Visé et Gauthier Martin au trois étoiles de Heusy.