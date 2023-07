Face à cela et face à un des futurs candidats au titre, Vaux savait pertinemment qu’il ne boxait pas dans la même catégorie.

Et rapidement, avec l’ouverture du score, Ethe allait réduire son hôte à un rôle de résistant résigné à éviter un score punitif.

Le premier acte n’est pourtant pas très enlevé et Ethe peine même, suite à une certaine maladresse à la conclusion, à traduire son hégémonie au tableau d’affichage. L’écart de deux buts au virage de la pause découle de la plus élémentaire logique.

Par son tir dans le coin du but de Lambert, Mendoza va enlever au débat le dernier soupçon de suspense dès la reprise.

Et paradoxalement, la rencontre va monter d’un cran dans son côté spectaculaire. Voyant Ethe se découvrir pour alourdir la marque, Vaux va montrer quelques signes intéressants de velléité, se créant même que quelques demi-opportunités. "C’est vrai que notre seconde mi-temps est meilleure malgré les trois buts encaissés, analysera Jordan Schinckus. Ethe est en avance sur nous au niveau préparation. Cette équipe était plus forte s ce jour. On ne s’était pas fait beaucoup d’illusions dans cette Coupe La seconde période nous a permis quelques beaux mouvements. C’est grâce au fait qu’ils ont desserré quelque peu l’étau en privilégiant l’offensive."

"Ne pas s’emballer"

Malgré la force de caractère remarquée des hommes de Hourlay (absent car de service à Francorchamps) Ethe n’aura guère de mal à asseoir son succès par le doublé de Joachim. Grâce à la vaillance de Vaux, qui ne démissionnera jamais, la rencontre, certes dépourvue de suspense, ne perdra guère de son intérêt. Et pour son courage dans cette circonstance déjà biaisée à la base, Vaux aurait mérité d’atténuer le score en fin de match. Mais Freid qui avait provoqué le penalty, bottera celui-ci à un mètre de la cage du "quadra"Leyder qui débute par une clean-sheet.

Nul doute que la venue de Huy samedi prochain sera autrement plus coriace. "J’avais demandé d’imprimer du rythme au match. La consigne a été bien respectée, savoure Sébastien Cognart. On a été, sans être parfaits, assez efficaces et les replis défensifs m’ont bien plu. L’essentiel est là, on sait que le rodage n’est pas terminé et que Vaux était assez déforcé. On ne va pas s’emballer."

Ethe: Leyder, Neetens, Grévisse, Joachim (65’, Woygnet), Aubois, Huberty, Reichling, Orlando, Masson, Petit, Mendès (42’, Mendoza).

Vaux-Noville: Lambert, Freid, Schinckus, Poitoux, Hubert, Soyer, Dinjens (17’, Wirtz), Noël, Gungor, Vandenbergh, Berg.

Arbitre: Th Fivet.

Les buts: Masson (10’, 1-0), Joachim (35’, 2-0), Mendoza (46’, 3-0), Joachim (54’, 4-0), Petit (60’, 5-0).

Cartes jaunes: Poitoux, Soyer, Vandenbergh, Wirtz, Huberty, Masson, Mendoza.

Assistance: 80

10’, le tir croisé de Masson rentre via le piquet (1-0).

35’, Reichling redresse pour Joachim qui, en complet déséquilibre, tacle victorieusement le ballon (2-0).

46’, complètement isolé au point de penalty, Mendoza place son envoi dans le coin du but ( 3-0).

54’, Joachim, en position hors jeu, prend la défense de revers et ajuste Lambert (4-0).

60’, sur le coup franc de Reichling, Lambert est aux alouettes. Petit saisit l’aubaine par une belle volée au second poteau (5-0).